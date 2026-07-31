दो बीवियों संग तीन-तीन दिन का फॉर्मूला फेल, एक हफ्ते बाद ही छोटी पत्नी ने पति को छोड़ा

दो बीवियों के साथ तीन-तीन रहने का पंचायत का फॉर्मूला एक हफ्ते में ही फेल हो गया है। छोटी पत्नी ने पति को छोड़ दिया है। जाते-जाते अपनी छोटी बेटी को साथ ले गई और बड़ी को रास्ते में ही छोड़ दिया है।

दो पत्नियों के बीच फंसे एक शख्स के पारिवारिक और आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत का सुनाया गया फैसला एक हफ्ते में ही फेल हो गया है। पिछले हफ्ते पंचायत ने फैसला सुनाया था कि पति दोनों पत्नियों के साथ तीन-तीन दिन रहेगा। एक दिन वह अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकता है। अब छोटी पत्नी पति को छोड़ कर कहीं चली गई है।वह अपने साथ छोटी बेटी को लेकर गई है। बड़ी बेटी को घर पर ही छोड़ दिया है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि कोई तहरीर मिलती है तो उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामला यूपी के रामपुर जिले का है।

पहली शादी के दस साल बाद दूसरी की रामपुर के दढ़ियाल चौकी क्षेत्र में एक सप्ताह पहले पंचायत बैठी थी। पंचायत में यह अनोखा और अजब मामला आया तो फरमान भी अजब ही सुनाया गया था। एक युवक की पहली शादी 14 साल पहले उत्तराखंड की एक युवती से हुई थी। इनसे उसकी दो बेटियां हुईं। बेटे की चाहत में युवक ने पहली शादी के लगभग 10 साल बाद दूसरी शादी कर ली। इसके लिए पहली पत्नी से न तो उसने कोई बात की और न ही सहमति ली थी। इसके बाद भी पहली पत्नी ने तब ज्यादा विरोध नहीं किया।

दूसरी पत्नी को भी चार साल में दो बेटियां दूसरी पत्नी के साथ चार साल रहने के बाद भी पति की बेटे की चाहत पूरी नहीं हुई। उसे भी इस दौरान दो बेटियां ही हुईं। इसी दौरान आरोप लगा कि युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहने लगा और पहली पत्नी की पूरी तरह अनदेखी करने लगा। पहली पत्नी के सामने आर्थिक तंगी भी आने लगी। इससे परिवार में विवाद बढ़ने लगा। एक पति और दो पत्नियों के बीच शुरू हुआ यह विवाद इतना गहरा गया कि पंचायत बुला ली गई। पंचायत ने तीन-तीन दिन वाला फार्मूला तय किया। तीनों पक्षों ने इसे स्वीकार भी कर लिया।