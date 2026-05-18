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लखनऊ में मर्डर से सनसनी; सगाई के तीन दिन बाद युवती की ईंट से सिर कूचकर हत्या, झाड़ियों में फेंका शव

Dinesh Rathour लखनऊ
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राजधानी लखनऊ में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। सगाई के तीन दिन बाद ईंट और भारी वस्तु से ताबड़तोड़ प्रहार कर 22 वर्षीय शिवानी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया।

लखनऊ में मर्डर से सनसनी; सगाई के तीन दिन बाद युवती की ईंट से सिर कूचकर हत्या, झाड़ियों में फेंका शव

Lucknow Murder News: यूपी की राजधानी लखनऊ में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। सगाई के तीन दिन बाद ईंट और भारी वस्तु से ताबड़तोड़ प्रहार कर 22 वर्षीय शिवानी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने उसका शव सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में उतरेटिया रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में फेंका। वह रविवार सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। देर रात तक घरवालों ने काफी खोजबीन की कुछ पता न चलने पर सोमवार दोपहर पीजीआई थाने गुशुदगी दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें शव मिलने की जानकारी हुई।

पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए। जघन्य हत्याकांड के राजफाश के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित आनंद ने पुलिस की चार टीमें गठित की हैं। उतरेटिया रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में सोमवार सुबह 22 वर्षीय युवती का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। घटना की जानकारी सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय, एसीपी ऋषभ यादव, डीसीपी अमित आनंद मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त के प्रयास में लगी।

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डीसीपी के मुताबिक दोपहर पीजीआई थानाक्षेत्र से एक युवती के लापता होने की सूचना मिली। युवती दरअसल रविवार सुबह से लापता थी। उसके परिवारीजन थाने गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें शव मिलने की जानकारी दी। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रक्षाखंड एल्डिको उद्यान दो निवासी गीता सिंह पत्नी दीपू सिंह ने शव की पहचान बेटी शिवानी के रूप में की। उन्होंने बताया कि बेटी एक रीयल एस्टेट कंपनी में नौकरी करती थी। रविवार को वह काम पर जाने की बात कहकर सुबह निकली थी। उसके बाद नहीं लौटी।

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बेटी की खोजबीन कर रहे थे परिजन

काफी तलाश की गई पर कुछ पता नहीं चला। घरवाले रिश्तेदारों के यहां और परिचितों के यहां बेटी की खोजबीन कर रहे थे। कुछ पता न चलने पर सोमवार दोपहर गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पीजीआई थाने पहुंचे। वहां से पता चला कि किसी युवती का शव उतरेटिया रेलवे लाइन के पास मिला है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की शिनाख्त की। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि छात्रा के घरवालों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। घटनास्थल को जाने वाले मार्ग पर लगे सीसी कैमरों की पड़ताल की जा रही है। साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घरवालों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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14 मई को हुई थी सगाई, घर के पास रहता है होने वाला पति

शिवानी की मां गीता ने बताया कि 14 मई को घर के पास रहने वाले प्रकाश से बेटी की सगाई हुई थी। प्रकाश किराने की दुकान चलाता है। शादी की तिथि अभी तय नहीं हुई थी। घर पर हंसी-खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटी ने भी किसी भी कारण से शादी का विरोध नहीं किया। आशंका है कि बेटी का अपहरण कर किसी ने उसकी हत्या कर दी। बेटी की हत्या से सारी खुशियां मातम में बदल गई।

तीन माह से नहीं जा रही थी आफिस, सुनकर दंग रह गए घरवाले

शिवानी के परिवारीजनों के मुताबिक बेटी रविवार को काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। बेटी की खोजबीन करते उसके रीयल एस्टेट के आफिस पहुंचे पर वहां नहीं मिली। आफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बताया कि शिवानी तीन माह से आफिस नहीं आ रही थी। यह सुनते ही उसके घरवाले दंग रह गए।

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प्रेम प्रसंग समेत कई बिंदुओं पर टिकी पुलिस की तफ्तीश

पुलिस हत्याकांड के राजफाश के लिए प्रेम प्रसंग समेत कई बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस शिवानी के मोबाइल की काल डिटेल्स में कुछ संदिग्ध नंबर मिले हैं। उन नंबरों और सीसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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