अपराधियों के मददगार बने खाकीधारी, कारोबारी के मुंशी से लाखों की लूट में धरे गए तीन सिपाही
गुजरात के ड्राई फ्रूट कारोबारी के मुंशी से झांसी में हुई 24.90 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों सिपाही जालौन पुलिस लाइन में तैनात हैं।
गुजरात के सूरत निवासी ड्राई फ्रूट कारोबारी के मुंशी से झांसी में 24.90 लाख रुपये की लूट हो गई। पुलिस की जांच में तीन सिपाहियों का भी नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को उरई के तीन सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों सिपाही जालौन पुलिस लाइन में तैनात हैं। मामले में उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।
पुलिस के अनुसार, सूरत निवासी कारोबारी जितेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में वसूली का काम उनके मुंशी किशन पांचाल देखते हैं। बीते गुरुवार शाम किशन पांचाल अपने सहयोगी किशन कुमार के साथ विभिन्न व्यापारियों से वसूली कर 24.90 लाख रुपये लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। आरोप है कि शाम करीब पांच बजे मिनर्वा चौराहे के पास काले रंग की कार में सवार पांच लोगों ने दोनों को रोक लिया। पीड़ितों का आरोप है कि कार में तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आरोपियों ने दोनों को जबरन कार में बैठा लिया, करीब डेढ़ घंटे तक शहर में घुमाया और नकदी से भरा बैग लूट लिया। इसके बाद उन्हें कानपुर बाईपास के पास उतारकर फरार हो गए।
जांच के दौरान जालौन पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनोज, राघवेंद्र और नीरज के नाम सामने आए। बताया जा रहा है कि तीनों पहले झांसी में तैनात रह चुके हैं और मुंशी की वसूली की गतिविधियों से परिचित थे। आरोप है कि तीनों बिना किसी आधिकारिक सूचना के झांसी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। झांसी पुलिस ने तीनों सिपाहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि तीनों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मामले की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।
सिपाही की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत
उधर, मथुरा जिले में केनरा बैंक की शाखा की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और वह घटना के कारणों की जांच कर रही है।
अपर पुलिस अधीक्षक (एसपी सिटी) राजीव कुमार सिंह ने बताया, "एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र के मड़ुआ गांव निवासी सिपाही अजीत सिंह (42) थाना सदर क्षेत्र में सिविल लाइंस स्थित केनरा बैंक की शाखा में पिछले 12 वर्ष से सुरक्षा ड्यूटी कर रहा था। शनिवार की रात सिंह के साथ एक अन्य सिपाही भी तैनात था। साथी सिपाही ने पुलिस को बताया कि रात करीब नौ बजे गोली चलने की आवाज सुनने पर उसने अंदर जाकर देखा तो अजीत सिंह खून से लथपथ पड़ा थी और उसकी सरकारी रायफल गर्दन से सटी थी। एसपी सिटी के मुताबिक अजीत को उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें