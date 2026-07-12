अपराधियों के मददगार बने खाकीधारी, कारोबारी के मुंशी से लाखों की लूट में धरे गए तीन सिपाही

गुजरात के ड्राई फ्रूट कारोबारी के मुंशी से झांसी में हुई 24.90 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों सिपाही जालौन पुलिस लाइन में तैनात हैं।

गुजरात के सूरत निवासी ड्राई फ्रूट कारोबारी के मुंशी से झांसी में 24.90 लाख रुपये की लूट हो गई। पुलिस की जांच में तीन सिपाहियों का भी नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को उरई के तीन सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों सिपाही जालौन पुलिस लाइन में तैनात हैं। मामले में उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, वहीं विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।

पुलिस के अनुसार, सूरत निवासी कारोबारी जितेंद्र पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ड्राई फ्रूट का कारोबार करते हैं। झांसी और आसपास के क्षेत्रों में वसूली का काम उनके मुंशी किशन पांचाल देखते हैं। बीते गुरुवार शाम किशन पांचाल अपने सहयोगी किशन कुमार के साथ विभिन्न व्यापारियों से वसूली कर 24.90 लाख रुपये लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। आरोप है कि शाम करीब पांच बजे मिनर्वा चौराहे के पास काले रंग की कार में सवार पांच लोगों ने दोनों को रोक लिया। पीड़ितों का आरोप है कि कार में तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आरोपियों ने दोनों को जबरन कार में बैठा लिया, करीब डेढ़ घंटे तक शहर में घुमाया और नकदी से भरा बैग लूट लिया। इसके बाद उन्हें कानपुर बाईपास के पास उतारकर फरार हो गए।

जांच के दौरान जालौन पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनोज, राघवेंद्र और नीरज के नाम सामने आए। बताया जा रहा है कि तीनों पहले झांसी में तैनात रह चुके हैं और मुंशी की वसूली की गतिविधियों से परिचित थे। आरोप है कि तीनों बिना किसी आधिकारिक सूचना के झांसी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। झांसी पुलिस ने तीनों सिपाहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि तीनों के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मामले की विभागीय जांच भी कराई जा रही है।

सिपाही की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत उधर, मथुरा जिले में केनरा बैंक की शाखा की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और वह घटना के कारणों की जांच कर रही है।