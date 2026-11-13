लखनऊ में 72 घंटों में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत, बुखार के बाद बारी-बारी बिगड़ी तबीयत

लखनऊ में एक ही परिवार के तीन बच्चों की 72 घंटे के अंदर मौत से हड़कंप मच गया है। हल्के बुखार के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। दो बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग लेकिन तीसरे को भी नहीं बचाया जा सका।

मलिहाबाद (लखनऊ) संवाददाता। मलिहाबाद के खंडसरा गांव में चार दिनों के भीतर एक ही परिवार के तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तीनों बच्चों को पहले हल्का बुखार आया। इसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि मौत के समय तीनों बच्चों की नाक और मुंह से खून निकला था। एक ही परिवार में लगातार तीन मौतों के बावजूद शुरुआती दो घटनाओं के बाद बीमारी की वजह जानने के लिए तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तीसरे बच्चे की मौत के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकती है।

किसान आशीष कुमार के सबसे छोटे बेटे दिव्यांश (3) की नौ नवंबर को दोपहर करीब ढाई बजे खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ी। हल्का बुखार आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में मौत हो गई। अगले दिन 10 नवंबर को बेटे कार्तिक (7) की भी इसी तरह तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चों का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद 10 नवंबर की रात बड़ी बेटी लक्ष्मी (10) को बुखार और पेट दर्द की शिकायत हुई। उसे दुबग्गा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तीसरी मौत के बाद शुरू हुई जांच मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी के मुताबिक तीनों बच्चों की मौत का तरीका परिजनों ने एक जैसा बताया है। फिलहाल किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। लक्ष्मी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर पहले दफनाए गए दोनों बच्चों के शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा मौत का कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, लेकिन मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। सीएमओ के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। सवाल यह है कि एक ही परिवार में दो बच्चों की मौत के बाद भी समय रहते बीमारी की वजह जानने और संभावित खतरे की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए? अब तीसरी मौत के बाद जांच शुरू होने से स्वास्थ्य विभाग की निगरानी और त्वरित कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

तीसरे बच्चे की रिपोर्ट में बुखार निगेटिव, निमोनिया की पुष्टि खंडसरा गांव में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की नींद टूटी। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह के निर्देश पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। पीड़ित परिवारीजनों से टीम ने भेंट की। स्थिति का जायजा लिया। टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएन यादव, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. निशांत निर्वाण, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. अतुल वर्मा और सीएचसी माल के अधीक्षक डॉ. धनंजय कुशवाहा शामिल रहे।