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नहाने के दौरान तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, तीनों परिवार के इकलौते बेटे थे, हमीरपुर में हादसा

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हमीरपुर
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हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के खंडेह गांव में तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में प्रबल यादव, आदित्य और भोला शामिल हैं। तीनों बच्चे तैरना नहीं जानते थे। हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

नहाने के दौरान तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, तीनों परिवार के इकलौते बेटे थे, हमीरपुर में हादसा

हमीरपुर के मौदहा कोतवाली के खंडेह गांव के रामजानकी मंदिर के पीछे स्थित तालाब में नहाते समय सोमवार की सुबह तीन बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बच्चों के डूबने की खबर मिलते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। मशक्कत के बाद तीनों को तालाब से निकालकर सीएचसी लाया गया, जहां चेकअप के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। खंडेह गांव निवासी घनश्याम यादव का 11 वर्षीय पुत्र प्रबल कुमार यादव, राजू कुशवाहा गांव का आठ वर्षीय पुत्र आदित्य, सीताराम कुशवाहा का 10 वर्षीय पुत्र भोला सोमवार की सुबह 10.30 बजे गांव के रामजानकी मंदिर के पीछे गर्मी से बचने को लेकर तालाब नहाने गए थे।

तालाब में डूबने से तीनों की हुई मौत

तीनों बच्चे तैरना भी नहीं जानते थे। नहाते समय तीनों तालाब की गहराई में समा गए। बच्चों का शोर सुनकर तालाब किनारे मौजूद ग्रामीण मदद को भागे लेकिन तब तक तीनों तालाब की गहराई में समा चुके थे। बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद तीनों बच्चों को लेकर तालाब में खोजबीन शुरू की गई। करीब एक घण्टे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव तालाब से निकालकर सीएचसी मौदहा लाए गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इससे बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

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तीनों परिवार के इकलौते बेटे थे

बताजा जा रहा है कि तीनों लड़के परिवार के इकलौते बेटे थे। राजू कुशवाहा का बेटा आदित्य 3 बहनों का इकलौता छोटा भाई था। उनके पड़ोस में रहने वाले घनश्याम का बेटा प्रबल भी अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। सीताराम कुशवाहा का बेटा भोला भी दो बहनों का इकलौता भाई था। एसडीएम ने बताया कि खांडेह गांव के 3 बच्चे बिना घरवालों को बताए तालाब में नहाने चले गए थे। जब तीनों बच्चे डूबने लगे, तब चौथे बच्चे ने यह बात उनके घरवालों को बताई। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। शासन-प्रशासन से जो भी आर्थिक सहायता मिल सकती है, दिलाने का प्रयास करेंगे।

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