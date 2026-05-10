खुदे पड़े गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत; कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा

कुशीनगर में ईंट भट्ठे पर तीन मासूम बच्चों की पानी भरे चार फुट गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। इससे भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर परिवारों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएम ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है।

कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के ग्रामसभा मैनपुर के टोला दीनापट्टी स्थित एक ईंट भट्ठे पर शनिवार की सुबह तीन मासूम बच्चों की पानी भरे चार फुट गहरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। इससे भट्ठे पर काम कर रहे मजदूर परिवारों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीएम ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा, डीएम ने मासूमों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

मजदूरों के बच्चे गड्ढे में डूबे दीनापट्टी गांव स्थित पंकज ईंट उद्योग पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जनपदों से आए मजदूर परिवार काम करते हैं। शनिवार की सुबह मजदूर ईंट भट्ठे पर अपने काम में जुटे थे, जबकि उनके बच्चे पास में खेल रहे थे। इसी दौरान अभय पटेल (3 वर्ष) पुत्र पंचू पटेल, अनुष्का (ढाई वर्ष) पुत्री सुखेंद्र निवासी फरहदा, जिला बिलासपुर, और अनन्या (7 वर्ष) पुत्री लखन निवासी अकलतारा, जिला जांजगीर-चांपा समेत चार बच्चे खेलते-खेलते ईंट पाथने के लिए खोदे गए गड्ढे के पास पहुंच गए। उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। चारों बच्चे उसमें गिर गए। इनमें से एक बच्ची किसी तरह बाहर निकलने में सफल रही। वह रोते-चिल्लाते हुए परिजनों के पास पहुंची और हादसे की जानकारी दी।

मृतकों को परिजनो को 4-4 लाख का मुआवजा मजदूर और परिजन मौके पर और बच्चों को बाहर निकालकर सीएचसी कसया ले गए। वहां उक्त तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। एएसपी और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। डीएम ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पांच सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा, डीएम ने मृतक मासूमों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को सहायता के दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के कसया में बच्चों की दुखद मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों से तत्काल मिलकर उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के दिए निर्देश दिए हैं।