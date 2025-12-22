एसटीएफ की तीन गोलियों ने किया बदमाश सिराज का अंत, एक छाती में धंसी, दूसरी हो गई थी आरपार

संक्षेप: मुख्तार अंसारी गैंग के लीडर और एक लाख के ईनामी बदमाश सिराज अहमद ने अपराध जगत में खूब नाम कमाया, लेकिन रविवार को गंगोह क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ की तीन गोलियां लगने से उसका अंत हो गया।

मुख्तार अंसारी गैंग के लीडर और एक लाख के ईनामी बदमाश सिराज अहमद ने अपराध जगत में खूब नाम कमाया, लेकिन रविवार को गंगोह क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ की तीन गोलियां लगने से उसका अंत हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार देर रात परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिराज को तीन गोलियां लगी थीं। इनमें से एक गोली छाती में धंसी रह गई थी, जबकि दूसरी गोली उसकी पीठ में कंधे के पास लगी थी जो आरपार हो गई।

तीसरी गोली साइड से होते हुए उसके शरीर के आरपार निकल गई। करीब दो घंटे तक चले पोस्टमार्टम के बाद रविवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे परिजनों को शव सौंप दिया गया। जनपद सुल्तानपुर निवासी सिराज अहमद एक लाख रुपये का इनामी बदमाश था और उस पर करीब 30 गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे। रविवार को गंगोह थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान वह एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में मारा गया था। सिराज अहमद सुल्तानपुर में छह अगस्त 2023 को अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या का मुख्य आरोपी था और तभी से फरार चल रहा था।

पोस्टमार्टम की कराई गई वीडियोग्राफी कुख्यात बदमाश सिराज अहमद का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के बीच किया गया। मुठभेड़ में उसकी मौत के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत चिकित्सकों की टीम ने करीब दो घंटे तक पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिराज को तीन गोली लगने की पुष्टि हुई।