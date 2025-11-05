कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे युवकों को ट्रक ने रौंदा, तीन भाइयों की दर्दनाक मौत

संक्षेप: उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा के लिए गंगा स्नान के लिए निकले तीन भाई उन्नाव-रायबरेली हाईवे पर पिकअप ट्रक की टक्कर में जान गंवा बैठे। हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया, जबकि पुलिस ने चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां उन्नाव-रायबरेली हाइवे पर एक पिकअप ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, इस हादसे में तीन भाइयों की मौत हो गई। तीनों गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। उधर, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

यह घटना मंगलवार देर रात बिहार थाना क्षेत्र में मलौना गांव के निकट उन्नाव-रायबरेली राजमार्ग पर हुई। मृतकों की पहचान मौरावां क्षेत्र के अकोहरी ग्राम पंचायत के बखतखेड़ा मोहल्ले के निवासी रघुनाथ के बेटे सचिन (20) और छोटू (18) और अरुण राजपूत (26) के तौर पर हुई। पुलिस ने बताया कि तीनों भाई कार्तिक पूर्णिमा के लिए गंगा स्नान करने जा रहे थे, तभी बिहार थाना क्षेत्र में राजमार्ग पर एक महिंद्रा पिकअप ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर गिर गये। उधर, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए सुमेरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने सचिन और छोटू को मृत घोषित कर दिया। जबकि अरुण को एक उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या से लौटते समय ट्रक की चपेट में आया दंपति, पत्नी की मौत उधर, अयोध्या से पवित्र स्नान कर लौट रहे एक दंपति ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत स्थित अवधेश सिंह ढाबा के सामने बुधवार सुबह करीब सात बजे हुई।