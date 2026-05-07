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ट्रिपलिंग पड़ी जान पर भारी; बाइक से घर लौट रहे 3 भाइयों की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मातम

May 07, 2026 03:33 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, उन्नाव
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देर रात तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। तभी एक वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आए लोडर से बाइक भिड़ गई। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने देखते ही बब्लू और सुशील को मृत घोषित कर दिया। पिंटू की भी मौत होगी। 

ट्रिपलिंग पड़ी जान पर भारी; बाइक से घर लौट रहे 3 भाइयों की सड़क हादसे में मौत, परिवार में मातम

उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के खटाई गांव निवासी 32 वर्षीय पिंटू और 30 वर्षीय सुशील सगे भाई थे। दोनों मंगलवार को गांव के चचेरे भाई 28 वर्षीय बब्लू के साथ बाइक से एक बारात गए थे। देर रात तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। बाइक गौरा मोड़ के पास पहुंची तभी एक वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आए लोडर से बाइक भिड़ गई। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने देखते ही बब्लू और सुशील को मृत घोषित कर दिया। पिंटू की हालत गंभीर बनी थी।

तीन भाइयों की मौत से पसरा मातम

बुधवार शाम उसने भी दम तोड़ दिया। दुर्घटना में शामिल लोडर को कब्जे में ले लिया है। मृतक बब्लू और सुशील मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। सुशील अपने पीछे पत्नी और बेटा-बेटी छोड़ गया। पिंटू के भी दो छोटे बच्चे हैं। रफ्तार और ओवरटेक की सनक ने ऐसा मातम बिखेरा कि पूरे गांव की रूह कांप उठी। दो युवकों की चिताएं अभी सजी ही थीं कि अस्पताल से तीसरे की मौत की खबर ने चीख-पुकार को और तेज कर दिया। हादसे से कोहराम मच गया।

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एक ही परिवार के तीन घर उजड़ गए

दही थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे ने एक ही परिवार के तीन घरों को उजाड़ दिया। हादसे में खटई गांव निवासी बब्लू और उसके चचेरे भाई सुशील की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पिंटू गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही बब्लू और सुशील के शव गांव पहुंचे, परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच दोपहर में अस्पताल से आई खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया।

ट्रिपलिंग के चलते बाइक का बैलेंस बिगड़ा

घटनास्थल पर हादसे के दूसरे दिन बुधवार को लोगों में चर्चाएं रहीं कि बाइक पर तीन युवक सवार थे। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। अधिक रफ्तार में ओवरटेक और ट्रिपलिंग से बाइक चलानेवाला अनियंत्रित हो गया। इससे सामने से आए लोडर से बाइक भिड़ गई।

sandeep

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