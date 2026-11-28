यूपी के प्रयागराज के एक स्कूल में 8वीं के छात्र के बैग में 3 बम मिले। छात्र ने खुद बनाने की बात स्वीकार की। उसने यह भी बताया कि कक्षा के ही एक छात्र से उसका झगड़ा हुआ था, इसी के चलते वह बम लेकर आया था।

प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गऊघाट स्थित एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब आठवीं कक्षा के एक छात्र के बैग से तीन बम बरामद हुए। मामले का खुलासा बच्चों के बैग तलाशी के दौरान हुआ। स्कूल प्रशासन की पूछताछ में छात्र ने खुद बनाने की बात स्वीकार की। उसने यह भी बताया कि कक्षा के ही एक छात्र से उसका झगड़ा हुआ था, इसी के चलते वह बम लेकर आया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका मकसद छात्र को मारना था या डराना। उप प्रधानाचार्य की तहरीर पर छात्र के खिलाफ मुठ्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

ईविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य अजय शुक्ला की ओर से मुट्ठीगंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, 26 नवंबर को सुबह करीब साढ़े दस बजे स्कूल के गेट से लेकर कक्षाओं तक विद्यार्थियों के बैग की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान शिक्षक अनुराग चत्री और मोहम्मद अफरोज ने कक्षा आठ के एक छात्र के बैग में तीन बम देखें और उन्हें जानकारी दी। बच्चे के स्कूल बैग में बम की सूचना फैलते ही स्कूल में हड़कंप मचा। सभी बच्चों में दहशत फैल गई।

पुलिस मामले की कर रही पड़ताल इसके बाद जिस छात्र के बैग में बम था। उससे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ पर छात्र ने तीनों बम खुद बनाने की बात कही। छात्र ने बताया कि उसका उसी कक्षा के छात्र के साथ लड़ाई हो गई थी। छात्र ने बताया कि वह इसी कारण स्कूल बैग में बम लाया था। उप प्रधानाचार्य के मुताबिक छात्र करेली क्षेत्र का रहने वाला है। उप प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर मुट्ठीगंज पुलिस ने बताया कि आरोपी बाल अपचारी है इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस बात का पता लगाया जा रहा कि उसे विस्फोटक सामग्री कहां से मिली।