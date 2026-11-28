यूपी में 8वीं के छात्र के बैग में मिले 3 बम, क्लास के साथी से हुआ था झगड़ा; बाल सुधार गृह भेजा गया
यूपी के प्रयागराज के एक स्कूल में 8वीं के छात्र के बैग में 3 बम मिले। छात्र ने खुद बनाने की बात स्वीकार की। उसने यह भी बताया कि कक्षा के ही एक छात्र से उसका झगड़ा हुआ था, इसी के चलते वह बम लेकर आया था।
प्रयागराज, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गऊघाट स्थित एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब आठवीं कक्षा के एक छात्र के बैग से तीन बम बरामद हुए। मामले का खुलासा बच्चों के बैग तलाशी के दौरान हुआ। स्कूल प्रशासन की पूछताछ में छात्र ने खुद बनाने की बात स्वीकार की। उसने यह भी बताया कि कक्षा के ही एक छात्र से उसका झगड़ा हुआ था, इसी के चलते वह बम लेकर आया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसका मकसद छात्र को मारना था या डराना। उप प्रधानाचार्य की तहरीर पर छात्र के खिलाफ मुठ्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
ईविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य अजय शुक्ला की ओर से मुट्ठीगंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, 26 नवंबर को सुबह करीब साढ़े दस बजे स्कूल के गेट से लेकर कक्षाओं तक विद्यार्थियों के बैग की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान शिक्षक अनुराग चत्री और मोहम्मद अफरोज ने कक्षा आठ के एक छात्र के बैग में तीन बम देखें और उन्हें जानकारी दी। बच्चे के स्कूल बैग में बम की सूचना फैलते ही स्कूल में हड़कंप मचा। सभी बच्चों में दहशत फैल गई।
पुलिस मामले की कर रही पड़ताल
इसके बाद जिस छात्र के बैग में बम था। उससे पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ पर छात्र ने तीनों बम खुद बनाने की बात कही। छात्र ने बताया कि उसका उसी कक्षा के छात्र के साथ लड़ाई हो गई थी। छात्र ने बताया कि वह इसी कारण स्कूल बैग में बम लाया था। उप प्रधानाचार्य के मुताबिक छात्र करेली क्षेत्र का रहने वाला है। उप प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर मुट्ठीगंज पुलिस ने बताया कि आरोपी बाल अपचारी है इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस बात का पता लगाया जा रहा कि उसे विस्फोटक सामग्री कहां से मिली।
हरदोई में इंजन की बेल्ट में फंसने से खाल समेत उखड़ गए छात्रा के बाल
वहीं हरदोई में शनिवार को दर्दनाक घटना हुई। चारा काटने वाली मशीन चालू करते वक्त बीएससी छात्रा का दुपट्टा इंजन की बेल्ट में फंस गया और उसके सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया। शेखापुर नगरिया निवासी किसान रामवीर की 20 वर्षीय बेटी अंजू सांडी स्थित महाविद्यालय में पढ़ती है। परिजनों के मुताबिक वह रोज मवेशियों के लिए चारा काटती थी। शुक्रवार दोपहर घर पर अंजू और भाभी मौजूद थीं। इसी दौरान अंजू चारा काटने वाली मशीन चालू करने पहुंची। इंजन स्टार्ट करने के लिए हैंडल घुमाया तभी उसका संतुलन बिगड़ा और दुपट्टा इंजन की बेल्ट में फंस गया। वह मशीन की चपेट में आ गई और उसके सिर की खाल और बाल अलग हो चुके थे। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। भाई एक थैले में सिर की खाल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया। इमरजेंसी प्रभारी डॉ. अमित आनंद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार किया गया। उसकी हालत गंभीर थी।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें