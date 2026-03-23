गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर तीन शव मिलने से सनसनी; दो के सिर अलग, ट्रेन से कटकर मौत

घटना की सूचना स्टेशन मास्टर ने पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक दो लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए थे। उनके कपड़ों के चिथड़े उड़ गए थे। तीसरे व्यक्ति का क्षतिग्रस्त शव पटरी के किनारे पड़ा था। मौके से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला है। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी।

यूपी के गाजीपुर जिले में रविवार दोपहर एक दर्दनाक रेल हादसे में तीन लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना गहमर रेलवे स्टेशन और बारा रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 778/28 के पास हुई। हादसा उस समय हुआ जब इंदौर-पटना एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। घटना करीब दोपहर दो बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

दो लोगों के शव क्षत-विक्षत, धड़ से अलग हो गए सिर गहमर स्टेशन मास्टर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल का दृश्य बेहद भयावह था। दो लोगों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत मिले, जिनके सिर धड़ से अलग हो चुके थे और कपड़े भी पूरी तरह चिथड़े-चिथड़े हो गए थे। तीसरे व्यक्ति का शव पटरी के किनारे पड़ा मिला।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हालांकि, अब तक तीनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। मौके से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उनकी शिनाख्त में मुश्किल हो रही है। पुलिस आसपास के गांवों और थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान कर रही है, ताकि मृतकों की पहचान की जा सके।

हर एंगल से मालम की जांच कर रहे- पुलिस कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तीनों की मौत ट्रेन से कटने के कारण हुई है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य कारण।

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए शव बताया जा रहा है कि इंदौर-पटना एक्सप्रेस के चालक ने सबसे पहले चौसा रेलवे स्टेशन पर इस घटना की सूचना दी। इसके बाद चौसा स्टेशन मास्टर ने गहमर स्टेशन को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।