बीजेपी, आरएलडी और बसपा के तीन बड़े नेता अखिलेश के संपर्क में! पश्चिमी यूपी में सपा का कुनबा बढ़ाने की तैयारी

कई प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और चर्चा है कि वे जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि, टिकट के वादे और स्थानीय स्तर पर पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते इन जॉइनिंग्स में देरी हो रही है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार करने की दिशा में अखिलेश यादव के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं।

त्योहारों का मौसम बीतते ही उत्तर प्रदेश में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में राजनीतिक दलबदल की सुगबुगाहट है। कई प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और चर्चा है कि वे जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि, टिकट के वादे और स्थानीय स्तर पर पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते इन जॉइनिंग्स में देरी हो रही है।

सहारनपुर के प्रमुख चेहरे जो सपा में हो सकते हैं शामिल साहब सिंह सैनी (पूर्व कैबिनेट मंत्री): अखिलेश सरकार में मंत्री और एमएलसी रह चुके साहब सिंह सैनी 2023 में भाजपा में शामिल हो गए थे। अब उनकी दोबारा सपा में वापसी की चर्चा है। सैनी समाज में उनकी पकड़ को देखते हुए सपा के लिए वे काफी अहम माने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में जाने के उनके पुराने फैसले को लेकर कुछ सपाई सवाल उठा रहे हैं।

चौधरी नीरपाल (RLD नेता): अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे चौधरी नीरपाल आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2012 से 2017 तक सपा में रह चुके इस जाट नेता की वापसी से पश्चिमी यूपी में सपा को बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है।

देवबंद और नकुड़ विधानसभा सीटों का सियासी गणित सहारनपुर की दो प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर पेच फंसा हुआ है।

देवबंद: माविया अली बनाम माजिद अली- माविया अली ने सपा में नए नेताओं को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे उनका कद बढ़ा है। वहीं बसपा से आ रहे माजिद अली भी इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं।

नकुड़: डॉ. धर्म सिंह सैनी बनाम साहिल खान- 2022 में भाजपा छोड़ सपा में आए डॉ. धर्म सिंह सैनी को टिकट मिलने से साहिल खान नाराज होकर बसपा में चले गए थे। अब साहिल खान फिर से नकुड़ क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर सपा से दावेदारी ठोक रहे हैं।

अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार करने की दिशा में अखिलेश यादव के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं।

'पैराशूट' नेता और पुराने कार्यकर्ता: सहारनपुर में टिंकू अरोड़ा जैसे पार्टी के पुराने नेताओं ने सोशल मीडिया पर बाहरी और पैराशूट उम्मीदवारों को तरजीह दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। वर्षों से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं को साधे रखना नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है।