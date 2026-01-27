Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthree associates of shubham arrested in codeine syrup case lookout notice issued
कोडीन सिरप केस में शुभम के तीन साथी गिरफ्तार, जारी था लुक आउट नोटिस

कोडीन सिरप केस में शुभम के तीन साथी गिरफ्तार, जारी था लुक आउट नोटिस

संक्षेप:

गिरफ्तार आरोपियों में आजमगढ़ के नरवे गांव निवासी विकास सिंह ‘नरवे’, मैदागिर गोलघर के सिद्धमाता गली निवासी आकाश पाठक और विकास सिंह का साथी अंकित श्रीवास्तव हैं। इसमें से विकास सिंह और आकाश पाठक पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

Jan 27, 2026 11:24 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
share Share
Follow Us on

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट की एसआईटी ने सरगना शुभम जायसवाल के तीन आरोपी साथियों को मंगलवार सुबह सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी था। नोटिस जारी होने के बाद वे नेपाल भागने की फिराक में थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गिरफ्तार आरोपियों में आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के नरवे गांव निवासी विकास सिंह ‘नरवे’, मैदागिर गोलघर के सिद्धमाता गली निवासी आकाश पाठक और विकास सिंह का साथी अंकित श्रीवास्तव हैं। इसमें से विकास सिंह और आकाश पाठक पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एसआईटी प्रमुख डीसीपी क्राइम सरवणन टी. ने बताया कि विकास सिंह नरवे इस सिंडीकेट के अहम रोल में था।

ये भी पढ़ें:कोडीनयुक्त सिरप केस में एक और गिरफ्तारी, हरियाणा से पकड़ा गया विनोद अग्रवाल

वह शुभम जायसवाल का दाहिना हाथ कहा जाता था। वहीं आकाश पाठक और सरगना शुभम जायसवाल का साझे में एक फर्म है, जो फर्जी तरीके से खोला गया है। इस फर्म का नाम मेड रेमेडी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों ही इस फर्म के सीईओ हैं। शुभम जायसवाल ने अपने हस्ताक्षर से कम्पीटेंट सर्टिफिकेट जारी किया है। विकास सिंह नरवे पर वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में कई मुकदमे दर्ज हैं। विकास सिंह ने ही जौनपुर के अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह ‘एसटीएफ’ से शुभम की मुलाकात कराई थी।

नरवे ने 15 करोड़ का अवैध व्यवसाय किया

शुभम जयसवाल का सबसे करीबी विकास सिंह की देवनाथ फार्मेसी नाम से फर्म है। उसने शुभम के पिता भोला प्रसाद के शैली ट्रेडर्स से 5 लाख 13 हजार शीशियों के कफ सिरप का कारोबार किया। यह कारोबार करीब 15 करोड़ रुपये का है जो केवल कागजों पर हुआ है। फर्म भी बोगस है।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप तस्करी में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, शुभम का 'राइट हैंड' विकास सिंह पकड़ाया

शुभम के साथ कई बार दुबई गया

विकास सिंह नरवे को लेकर शुभम कई बार दुबई जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस सिंडीकेट का एक मास्टरमाइंड और फाइनेंसर दुबई में बैठा है। उसी के यहां शुभम अपने साथ विकास एवं अन्य खास नजदीकियों को लेकर जाता था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |