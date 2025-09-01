आगरा में नकली दवा का बड़ा खुलासा, बंसल भाइयों समेत तीन गिरफ्तार; कई जिलों में होती थी सप्लाई

आगरा के बंसल मेडिकल एजेंसी से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का अवैध कारोबार होता था। पुलिस ने बंसल भाइयों समेत तीन कोको गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में 10 करोड़ के सालाना टर्न ओवर की जानकारी औषधि विभाग को मिली है।

यूपी के आगरा के गोगिया मार्केट फव्वारा स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी से भी बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का अवैध कारोबार होता था। पुलिस ने संजय बंसल, उनके भाई मुकेश बंसल और भतीजे सोहित बंसल को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में 10 करोड़ के सालाना टर्न ओवर की जानकारी औषधि विभाग को मिली है। औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा ने कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

नकली दवा मामले में इन तीन समेत अब तक चार पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले एसटीएफ आगरा यूनिट ने हिमांशु अग्रवाल को एक करोड़ रिश्वत देने के आरोप में पकड़ा था। मोती कटरा से टेंपो चालक आकिर को पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि यूनिस, वारिस, जौनी रेलवे से आने वाले माल को गोदामों तक पहुंचाने का काम करते हैं। टेंपो में 12 बोरे दवा मिली थी, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 78 लाख रुपये थी। दवा की जांच के लिए कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया गया था। उसने दवा के नकली होने की पुष्टि की थी।

टेंपो चालक ने पूछताछ में बताया था कि वह हे मां मेडिको के मालिक हिमांशु अग्रवाल के अलावा बंसल मेडिकल एजेंसी पर भी दवा देने आता रहा है। बंसल मेडिकल एजेंसी फव्वारा स्थित गोगिया मार्केट में है। उसके मालिक संजय बंसल हैं। पहले दिन बंसल मेडिकल एजेंसी के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

रविवार को तीनों से कोतवाली थाने में पूछताछ की गई। औषधि विभाग का दावा है कि पिछले छह दिन से बंसल मेडिकल के गोदामों पर जांच की जा रही थी। जिसमें सामने आया कि संजय बंसल व उसके परिवार द्वारा फव्वारा बाजार में संजय बंसल मेडिकल एजेंसी, मैसर्स ताज मेडिको व मैसर्स एमएसवी मेडि प्वाइंट के नाम से तीन फर्म संचालित की जा रही हैं।

नकली दवा के सिंडिकेट में मिले बड़े-बड़े नाम देश के बड़े राज्य और शहरों में संगठित रूप से नकली दवाइयों का सिंडिकेट काम कर रहा है। इसमें तमाम बड़े नाम सामने आए हैं। सिफारिशें भी आती रही हैं, लेकिन औषधि विभाग किसी कीमत पर इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष सचिव और एफएसडीए की अपर आयुक्त रेखा एस चौहान ने रविवार को यह जानकारी दी है। वह आगरा में नकली दवाइयों के खिलाफ बीते 10 दिनों से चल रही कार्रवाई की प्रगति को साझा करने आई थीं। कमिश्नरी के सभागार में उन्होंने बताया कि औषधि विभाग जुलाई से इस पर काम कर रहा था। नकली दवाइयों का यह सिंडिकेट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, जांच में महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश की पांच डमी फर्मों के नाम भी इस खेल में सामने आए हैं।

बीते दिनों लखनऊ में एक करोड़ रुपये की आक्सीटोसिन पकड़ी गई थी। आगरा से नकली या संदिग्ध दवाइयों की सप्लाई बरेली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ के अलावा मुजफ्फरनगर में भी की गई है। नक्काल एक ही बैच के 100 पैकेट से 1000 पैकेट तैयार कर देते हैं। आगरा में पकड़ी गईं दवाइयों से यह साबित हो गया है। ज्यादातर मामले किराए पर मकान या दुकान लेकर नकली दवाइयों को बनाते या भंडारण करते हैं।

मीनाक्षी और अमान फार्मा भेजती थीं दवाइयां संजय बंसल और मुकेश बंसल ने पूछताछ में बताया कि वह पुडुचेरी से राजा नामक व्यक्ति से इन दवाओं की खेप मंगवाते थे। राजा अमान फार्मा व मीनाक्षी फार्मा के नाम से प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों की नकली दवाइयां उन्हें भेजता था। भतीजा सोहित बंसल उनको व्हाट्सऐप पर दवाइयों का आर्डर देता था। दवाएं एमएस लॉजिस्टिक द्वारा आगरा भेजी जाती थीं। उनके गोदामों तक माल टेंपो से आता था। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि जो भी नाम सामने आएंगे जांच के बाद कार्रवाई होगी।