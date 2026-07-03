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218 करोड़ की टैक्स चोरी में सपा का जिला कोषाध्यक्ष समेत 3 धराए, पान मसाला-गुटखा के धंधे में बड़ा खेल

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बदायूं/मेरठ
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बदायूं में 218 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में सीजीएसटी की कार्रवाई के बाद रचित गुप्ता, मनोज साहू और उमेश को मेरठ की अदालत ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जांच में बिना जीएसटी पंजीकरण के बड़े पैमाने पर गुटखा और पान मसाला बनाने का खुलासा हुआ।

218 करोड़ की टैक्स चोरी में सपा का जिला कोषाध्यक्ष समेत 3 धराए, पान मसाला-गुटखा के धंधे में बड़ा खेल

बिना रजिस्ट्रेशन पान मसाला-गुटखा बनाकर 218.40 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करने वाले बदायूं के तीन आरोपियों पर शिकंजा कस गया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ की अदालत ने रचित गुप्ता, मनोज शाह और उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि वर्ष 2022 में बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुका रचित सपा की बदायूं जिला इकाई का कोषाध्यक्ष है। सीजीएसटी गौतम बुद्ध नगर की टीम ने 30 जून और एक जुलाई को बदायूं शहर में आवास विकास कॉलोनी निवासी रचित गुप्ता के यहां टैक्स चोरी की गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। रजनी राजी एडिबल फर्म सराय पिपरिया दातागंज में भी सर्च की गई। छापेमारी के दौरान घर से पाउच बनाने वाली 12 मशीनें और रजनी राजी परिसर में 410 किलो कटी हुई सुपारी, पान मसाला मशीन, नामी गुटखा कंपनियों का तैयार माल व पैकिंग सामग्री बरामद की गई।

218 करोड़ की टैक्स चौरी, सपा का जिलाकोषाध्यक्ष गिरफ्तार

जांच में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपी बिना किसी वैध पंजीकरण और बिना लागू उपकर का भुगतान किए बड़े पैमाने पर गुटखा का उत्पादन और बिक्री कर रहे थे। इससे सरकारी खजाने को लगभग 218.40 करोड़ का नुकसान हुआ है। टैक्स चोरी के आरोप में रचित गुप्ता व उसके दो सहयोगी मनोज साहू और उमेश को टीम मेरठ ले गई। तीनों को गुरुवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के समक्ष विवेचक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध बनता है। कोर्ट ने तीनों को 16 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में लेकर मेरठ जिला कारागार भेज दिया है।

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घर और फार्म पर जीएसटी की रेड

सपा के जिला कोषाध्यक्ष रचित गुप्ता लंबे समय से सरकार को चूना लगा रहे थे। इस खेल की जानकारी जब सेंट्रल जीएसटी को हुई तो 218 करोड़ की टैक्स चोरी का भंडाफोड़ हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ कोर्ट ने रचित समेत तीनों को जेल भेज दिया। सेंट्रल जीएसटी गौतमबुद्ध नगर की टीम ने रचित गुप्ता के आवास बी-636 आवास विकास और मैमर्स रजनी राजी फार्म ग्राम सराय पिपरिया में छापेमारी की गई।

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बिना पंजीकरण चल रहा था धंधा

टीम ने बिना पंजीकरण के संचालित 13 एफएफएस मशीनें मिली। जो पान मसाला और गुटखा बनाने के काम रही थीं। मौके से लगभग 40 किलोग्राम कटी सुपारी और पान मसाला भी मिला। इसके साथ ही गगन, शिखर, गोल्ड मोहर, दिलबाग और अन्य कई मसाला कंपनियों का तैयार माल और पैकिंग सामग्री बरामद हुई। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। पाउच के भार के आधार पर गणना की गई।

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