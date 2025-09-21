गाजा युद्ध के पीड़ितों की मदद के नाम पर यूपी के कई इलाकों में करोड़ों की वसूली, तीन गिरफ्तार

गाजा युद्ध के पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की वसूली करने में तीन गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने मुंबई के भिवंडी में पकड़ा और गिरोह के कई और सदस्य रडार पर हैं। इन लोगों ने यूपी के कई इलाकों में वसूली की है। इनको ट्रांजिट रिमाण्ड पर लखनऊ लाया जाएगा।

एटीएस ने गाजा युद्ध में पीड़ितों की मदद के नाम पर गिरोह बनाकर करोड़ों रुपये की वसूली करने में तीन युवकों मो. अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान को शनिवार देर रात मुम्बई में गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्यों ने इस युद्ध में पीड़ित बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को खाना, पेयजल, कपड़ा और दवा पहुंचाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार इंस्टाग्राम और व्हाटसएप ग्रुप पर लोगों से की थी। यूपी के कई हिस्सों में गिरोह ने एक मुहिम चलाकर लोगों की भावनाओं को भड़का कर करोड़ों रुपये क्राउड फंडिंग के तौर पर जुटाए। इस मदद का बड़ा हिस्सा गाजा पीड़ितों को न भेजकर खुद हड़प लिया।

एटीएस ने इन तीनों को मुम्बई के भिंवंडी न्यायालय में पेश कर ट्रांजिंट रिमाण्ड लेकर लखनऊ लाएगी। लखनऊ में न्यायालय में पेश कर एटीएस इनकी रिमाण्ड लेगी। इस गिरोह के कई और सदस्यों की तलाश की जा रही है। यह भी पता करने का प्रयास किया जाएगा कि इन लोगों ने करोड़ों रुपये कहां-कहां खर्च किए। इनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं किया गया, इस बिन्दु पर भी पड़ताल की जा रही है।

तीनों आरोपियों का एनबीडब्ल्यू लेकर मुम्बई पहुंची एटीएस एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक पकड़े गए तीनों युवकों में महाराष्ट्र के भिंवंडी निवासी मो. अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान के गिरोह के कई सदस्य काफी समय से गाजा युद्ध के पीड़ितों की मदद के नाम पर रकम जुटाकर उसे हड़प रहे थे। इस बारे में कई साक्ष्य मिलने पर एटीएस की लखनऊ इकाई में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में ही आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया था। इसके बाद ही एटीएस मुम्बई पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

क्राउड फंडिंग के लिए मार्मिक वीडियो पोस्ट किए सोशल मीडिया पर एटीएस के मुताबिक, इस गिरोह ने क्राउड फंडिंग के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। इन लोगों ने अपने अन्य सदस्यों के साथ गाजा पट्टी में इजरायल हमले के पीड़ितों की मदद के लिए मुहिम चलाई। कई ऐसे मार्मिक वीडियो पोस्ट किए, जिससे लोगों को भावुक किया जा सके। नागरिकों की भावनाओं से खिलवाड़ कर इस गिरोह ने करोड़ों रुपये जमा करा लिए।