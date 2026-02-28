3 ADG बनेंगे डीजी, कई और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदल सकते हैं यूपी DGP

यूपी के तीन एडीजी को डीजी के पद प्रमोशन मिलेगी है। तीनों एडीजी डीजी बनेंगे। प्रमोशन के बाद यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा कई और सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल सकते हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश में 3 एडीजी को डीजी के पद पर प्रमोशन मिलेगा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सेवानिवृत्त हुए तीन डीजी संदीप सालुंके, एमके बशाल व दिपेश जुनेजा को विदाई दी। तीन डीजी का सेवाकाल पूरा होने के बाद वरिष्ठता के क्रम में एडीजी प्रकाश डी, एलवी एंटनी देव कुमार व जय नारायण सिंह को डीजी के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। तीनों एडीजी के डीजी बनने के बाद कई और सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में डीजीपी बदल कर सकते हैं।

डीजीपी मुख्यालय में शनिवार को आयोजित विदाई समारोह में डीजी मानवाधिकार संदीप सालुंके, डीजी होमगार्ड एमके बशाल व डीजी अभियोजन दिपेश जुनेजा के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद किया गया। विदाई समारोह में डीजीपी ने तीनों डीजी के अलावा बीते दिनों वीआरएस लेने वाले एडीजी के.सत्यनारायण को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डीआइजी बिकास कुमार वैद्य का भी शनिवार को कार्यकाल पूरा हो गया। जबकि पांच पुलिस उपाधीक्षक भी सेवानिवृत्त हुए।