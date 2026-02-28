Hindustan Hindi News
3 ADG बनेंगे डीजी, कई और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदल सकते हैं यूपी DGP

Feb 28, 2026 08:13 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, लिन्दुस्तान
यूपी के तीन एडीजी को डीजी के पद प्रमोशन मिलेगी है। तीनों एडीजी डीजी बनेंगे। प्रमोशन के बाद यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा कई और सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल सकते हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश में 3 एडीजी को डीजी के पद पर प्रमोशन मिलेगा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सेवानिवृत्त हुए तीन डीजी संदीप सालुंके, एमके बशाल व दिपेश जुनेजा को विदाई दी। तीन डीजी का सेवाकाल पूरा होने के बाद वरिष्ठता के क्रम में एडीजी प्रकाश डी, एलवी एंटनी देव कुमार व जय नारायण सिंह को डीजी के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। तीनों एडीजी के डीजी बनने के बाद कई और सीनियर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में डीजीपी बदल कर सकते हैं।

डीजीपी मुख्यालय में शनिवार को आयोजित विदाई समारोह में डीजी मानवाधिकार संदीप सालुंके, डीजी होमगार्ड एमके बशाल व डीजी अभियोजन दिपेश जुनेजा के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद किया गया। विदाई समारोह में डीजीपी ने तीनों डीजी के अलावा बीते दिनों वीआरएस लेने वाले एडीजी के.सत्यनारायण को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डीआइजी बिकास कुमार वैद्य का भी शनिवार को कार्यकाल पूरा हो गया। जबकि पांच पुलिस उपाधीक्षक भी सेवानिवृत्त हुए।

डीजी स्तर के तीन अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत डीजी रेणुका मिश्रा का नाम वरिष्ठा सूची में पहले स्थान पर आ गया है। अब डीजी के पदोन्नति पाने वालों में 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी प्रकाश डी. वर्तमान में एडीजी रेलवे के पद पर तैनात हैं। 1994 बैच के ही एलवी एंटनी देव कुमार एडीजी रूल्स एंड मैनुअल व जय नारायण सिंह एडीजी पावर कारपोरेशन के पद पर तैनात हैं। वरिष्ठता क्रम में इन अधिकारियों से आगे जकी अहमद, अखिल कुमार व राजा श्रीवास्तव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तीन एडीजी के डीजी के पद पर प्रोन्नति के बाद जल्द विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव भी होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

