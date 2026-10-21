41 साल पुराने गैंगरेप के मामले में तीन आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने निरस्त की 1985 में सुनाई गई सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 41 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों सिराजुल, छोटे लाल और फक्कू को दोषमुक्त कर दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 41 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों सिराजुल, छोटे लाल और फक्कू को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में छह दिन की देरी, पीड़िताओं के बयानों में विरोधाभास, बाद में किए गए सुधार और विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्यों की कमी से अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित नहीं होता। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
मामला फतेहपुर जिले का है। अभियोजन के अनुसार, 17 अक्टूबर 1983 की रात करीब 11 से साढ़े 11 बजे दो महिलाएं एक छप्पर के नीचे सो रही थीं। आरोप था कि मोहम्मद अनीस खान, सिराजुल, छोटे लाल और फक्कू दो अन्य व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे और दोनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। परिवार के सदस्यों को तमंचा दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया गया था। घटना की प्राथमिकी 23 अक्टूबर 1983 को दर्ज कराई गई थी।
10 साल की सुनाई गई थी सजा
अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर ने 22 अप्रैल 1985 को आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 376 के तहत दोषी ठहराते हुए क्रमशः एक वर्ष और दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। अपील लंबित रहने के दौरान मुख्य आरोपी मोहम्मद अनीस खान की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई। कोर्ट ने कहा कि दोनों पीड़िताओं के बयानों में घटना के क्रम, साथ आए व्यक्तियों की भूमिका और कपड़े फाड़ने अथवा उतारने के संबंध में विरोधाभास हैं। प्रारंभिक शिकायत में राम दुलारे और रंजीत के नाम भी नहीं थे, जबकि बाद में उनकी भूमिका बताई गई। विवेचक ने भी कहा कि पहली पीड़िता ने पूछताछ के दौरान उनके नाम नहीं बताए थे।
दोषसिद्धि का आधार बन सकती है पीड़ित की गवाही
चिकित्सकीय परीक्षण में दोनों महिलाओं के शरीर पर कोई ताजा बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल चोटों या चिकित्सकीय पुष्टि का अभाव दुष्कर्म के आरोप को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस मामले में अन्य विसंगतियों के साथ इन तथ्यों ने संदेह को बढ़ाया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय होने पर अकेले भी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, लेकिन यहां बयानों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल थे। अभियोजन पक्ष आरोपियों का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने सत्र अदालत का फैसला निरस्त करते हुए सिराजुल, छोटे लाल और फक्कू को बरी कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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