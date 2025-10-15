गैरहाजिर रहने वाले तीन डॉक्टरों की जाएगी नौकरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश ने दिए बर्खास्त करने के निर्देश

संक्षेप: बिना सूचना लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे चिकित्सकों को लेकर सरकार का रुख सख्त है। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि उनके स्थान पर दूसरे डॉक्टरों की भर्ती हो सके।

िना सूचना लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे चिकित्सकों को लेकर सरकार का रुख सख्त है। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि उनके स्थान पर दूसरे डॉक्टरों की भर्ती हो सके। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगातार गैरहाजिर तीन डॉक्टरों को बर्खास्त करने के आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए हैं।

आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में तैनात डा. वन्दना जैन, श्रावस्ती संयुक्त जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डा. विपुल अग्रवाल, बाराबंकी के जाटा बरौली सीएचसी के डा. देववृत लगातार गैरहाजिर चल रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने गैरहाजिर चल रहे डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्टाफ नर्स निलंबित, अधीक्षिका पर विभागीय कार्यवाही वाराणसी कबीर चौरा जिला महिला चिकित्सालय में 18 अगस्त को गर्भवती रिजवाना को सायंकाल ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स प्रीतम सिंह ने बिना डॉक्टरी परीक्षण रेफरल पर्ची दे दी थी। गर्भवती को एम्बुलेंस व स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं की। जिस कारण गर्भवती का प्रसव विषम परिस्थितियों में अस्पताल प्रांगण में ही हो गया। इससे प्रसूता की जिंदगी संकट में पड़ गई। घटना को गम्भीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने स्टाफ नर्स प्रीतम सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

साथ ही महिला चिकित्साधिकारी डा. सुमिता गुप्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किये जाने के दोष में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर व कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, ड्यूटी चार्ट, राउण्ड की व्यवस्था, रोगियों के बेड हेड टिकट पर वाइटल्स की नियमित रिकॉर्डिंग, चिकित्सालय का स्वयं नियमित राउण्ड न करने हेतु प्रमुख अधीक्षिका को भी दोषी पाया गया है। ऐसे में अस्पताल की प्रमुख अधीक्षिका डा. नीना वर्मा के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।