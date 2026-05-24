11-12 साल के 3 बच्चों ने शर्मनाक वारदात को दिया अंजाम, 6 साल की बच्ची से टॉयलेट में रेप

लोग, पीड़िता और आरोपियों की उम्र को देखते हुए गंभीर चिंता जता रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। उदयपुर थाना क्षेत्र के दर्रा बाजार के पास एक गांव में शनिवार शाम करीब 3 बजे 6 साल की बेटी और बेटे को घर में छोड़कर माता-पिता निमंत्रण में गए थे।

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इंसानियत के वजूद पर सवाल उठाने और समाज के लिए गंभीर चिंता के हालात पैदा करने वाली खबर सामने आई है। यहां घर के पास बाग में खेल रही छह साल की बच्ची को वहां मौजूद 11-12 साल के तीन बच्चे बगल स्थित शौचालय में उठा ले गए और दुष्कर्म किया। माता-पिता के घर आने पर बेटी ने घटना की जानकारी दी। पिता के केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई की गई है। उधर इस घटना के बारे में जिसने भी जाना वो हैरान रह गया है।

लोग, पीड़िता और आरोपियों की उम्र को देखते हुए गंभीर चिंता जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा समाज जा किधर रहा है। उदयपुर थाना क्षेत्र के दर्रा बाजार के पास एक गांव में शनिवार शाम करीब तीन बजे छह साल की बेटी और बेटे को घर में छोड़कर माता-पिता निमंत्रण में गए थे। माता-पिता की गैरमौजूदगी में बेटा घर से बाहर निकला तो बेटी भी करीब 200 मीटर दूर बाग में खेलने चली गई। वह देर शाम घर लौटी लेकिन उसके माता-पिता देर रात आए।

बेटी की हालत देखकर वे परेशान हो गए। पूछने पर बच्ची ने बताया कि गांव के ही तीन किशोर उसे बाग से शौचालय में ले गए। तीनों ने उसके साथ गलत काम किया। बच्ची की मां रात में ही आरोपियों के घर उलाहना लेकर गई तो उसे फटकारकर भगा दिया गया। इस पर वे रात में ही थाने गए। तीनों नाबालिगों को नामजद करते हुए दुष्कर्म का केस दर्ज कराया तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया।