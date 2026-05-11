CM योगी को जान से मारने, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी; यूपी 112 के व्हाट्सऐप पर मैसेज

इंस्पेक्टर सहेंद्र के मुताबिक यूपी 112 मुख्यालय, लखनऊ की सोशल मीडिया व्हाट्सऐप डेस्क पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया। इसमें सीएम योगी को 24 घंटे के अंदर जान से मारने और अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी थी। मैसेज संवाद अधिकारी ने शनिवार शाम 05 बजकर 16 मिनट 50 सेकेंड पर देखा।

UP News : यूपी 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने और अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यूपी 112 मुख्यालय के इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार यादव ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में व्हाट्सऐप नम्बर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जानकारी एडीजी कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश, एटीएस और सुरक्षा मुख्यालय को दी गई। धमकी के बाद से सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया। खुफिया एजेंसियां, एसटीएफ, साइबर क्राइम टीम और पुलिस को मैसेज भेजने वाले की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है।

इंस्पेक्टर सहेंद्र के मुताबिक यूपी 112 मुख्यालय, लखनऊ की सोशल मीडिया व्हाट्सऐप डेस्क पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे के अंदर जान से मारने और अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी थी। मैसेज यूपी 112 मुख्यालय पर नियुक्त संवाद अधिकारी शारदा यादव ने शनिवार शाम 05 बजकर 16 मिनट 50 सेकेंड पर देखा। इंस्पेक्टर सहेंद्र ने तहरीर में लिखा कि शारदा ने उन्हें मैसेज की जानकारी दी। धमकी भरे मैसेज का स्क्रीन शॉट लिया गया। तत्काल इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। उनके निर्देश पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में व्हाट्सऐप नंबर के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज कराया गया।

इंस्पेक्टर ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस को धमकी वाले मैसेज का स्क्रीन शॉट और साक्ष्य मुहैया कराए। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक यूपी 112 की सोशल मीडिया सेल में तैनात इंस्पेक्टर सहेंद्र की तहरीर पर व्हाट्सऐप नम्बर के आधार पर धमकी, सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है। मामले की जानकारी एडीजी कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश, सुरक्षा मुख्यालय और एसटीएस को भी दे दी गई है। तफ्तीश और मैसेज भेजने वाले की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।