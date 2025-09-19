Threatening to shoot CM Yogi with a pistol in his hand, he fled to roof when police reached his house in mathura हाथ में पिस्टल लेकर सीएम योगी को गोली मारने की धमकी, घर पहुंची पुलिस तो छत पर भागा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हाथ में पिस्टल लेकर सीएम योगी को गोली मारने की धमकी, घर पहुंची पुलिस तो छत पर भागा

यूपी के मथुरा से एक वीडियो उस समय वायरल हो गया जब सीएम योगी भी शहर में ही थे। वीडियो में एक युवक हाथों में पिस्टल लेकर सीएम योगी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवक के घर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही युवक तमंचा लेकर छत पर भाग गया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:06 PM
हाथ में पिस्टल लेकर सीएम योगी को गोली मारने की धमकी, घर पहुंची पुलिस तो छत पर भागा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मथुरा दौरे पर थे। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक सख्स हाथ में पिस्टल लिए सीएम योगी को गोली मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो देखते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हरकत में आ गई। तत्काल युवक की लोकेशन पता की गई और पुलिस फोर्स उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक हाथ में पिस्टल लिए घर की छत पर भाग गया। वहीं से पुलिस को भी धमकी देनी शुरू कर दी। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया और उसे सुरक्षित ही पकड़ने की कोशिश में जुटी गई। इस दौरान उसने तीन हवाई फायर भी किए। करीब घंटे भर की कवायद के बाद उसे पिस्टल, कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। घटना मांट क्षेत्र की है।

वायरल वीडियो में युवक नंगे बदन है। उसने केवल पैंट पहनी है। गले में एक चेन लटकाए नजर आ रहा है। हाथ में पिस्टल लहराते हुए कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपकी सरकार में मुझे मदद नहीं मिली तो मैं आपको गोली मार दूंगा। यह बात सत्य समझ लीजिए। वह दावा करता है कि उसने सीएम के कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ में रसीद लहराते हुए कहता है, मेरे पास सबूत हैं, फिर भी मेरी फरियाद अनसुनी कर दी गई।

नौ की नौ गोलियां सीधे उतारूंगा

गुस्से में आकर वह पिस्टल अपनी कनपटी पर रख लेता है और कहता है, मेरी जिंदगी तो पहले से ही खराब है, अगर मूड खराब हुआ तो मैं आपको और खुद को भी खत्म कर दूंगा। युवक आगे धमकी देता है। कहता है कि मरने से अच्छा है कि 25 सितंबर से पहले योगी आदित्यनाथ को मार दूं। पिस्टल से मैगजीन निकालकर दिखाते हुए वह दावा करता है, कि यह ऑरिजनल पिस्टल है, इसमें नौ गोलियां हैं। नौ की नौ सीधे उतार दूंगा, भले ही नौ बॉडीगार्ड हों, उनमें भी। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा और हताशा साफ झलक रही है, जो वीडियो को और डरावना बना रहा है। वह बार-बार अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला, जिससे वह मानसिक रूप से टूट चुका है।

पुलिस फोर्स के पहुंचते ही छत पर भागा

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। युवक की लोकेशन और पहचान मांट क्षेत्र के नगला हरदयाल गांव के निवासी के रूप में हुई। पुलिस जैसे ही युवक के घर पहुंची वह पिस्टल लेकर छत पर भागा। पुलिसकर्मी उसे नीचे उतारने और समझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन काफी देर बाद तक सफलता नहीं मिल सकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक लंबे समय से मानसिक तनाव में था और अक्सर अपनी परेशानियों का रोना रोता था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया युवक को पकड़ लिया गया है। उसकी मांगों और स्थिति की जांच की जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो काउंसलिंग और विशेष टीम की मदद ली जाएगी।

अचानक भारी फोर्स देख इलाके में हड़कंप

इस घटना से नगला हरदयाल गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। अचानक भारी फोर्स को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक का यह कदम अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अनदेखी का नतीजा हो सकता है। कुछ लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है।

लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है या सिर्फ एक हताश इंसान का भावनात्मक विस्फोट है? पुलिस जांच में इस पहलू पर भी गौर कर रही है। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

