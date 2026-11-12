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रेप केस में फंसाने की धमकी; लेडी गैंग के हनी ट्रैप में फंसे युवकों से लाखों वसूले, सवालों में पुलिस

By sandeep
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मुजफ्फरनगर के सद्दीक नगर में आठ महिलाओं के गिरोह पर हनी ट्रैप में युवकों को फंसाकर लाखों रुपये वसूलने का आरोप है। रुपये न देने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। एक युवक की मौत के बाद मामला सामने आया। पीड़ितों ने पुलिस पर जबरन समझौता कराने का आरोप लगाया है।

In Muzaffarnagar young men were ensnared in a honey trap and swindled out of lakhs
मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप में फंसाकर युवकों से लाखों लूटे

खतौली,संवाददाता: मुजफ्फरनगर में आठ महिलाओं के गिरोह द्वारा हनी ट्रैप में कई युवकों को जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपये की वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सद्दीक नगर के इस गैंग में शामिल महिलाएं युवकों से पहले जान-पहचान बढ़ाती हैं, बातचीत कर मुलाकात के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसा लेती हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है। रुपये देने से इनकार करने पर दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों की वसूली की जाती है।

कुछ दिन पहले सद्दीक नगर में उवैश नामक युवक की मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने इस गिरोह की एक महिला की प्रताड़ना से परेशान होकर उवैश की मौत होना बताकर पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत के बाद मामला कोतवाली पहुंचा। आरोप है कि स्थानीय दरोगा ने शिकायत लेकर पहले तो पीड़ितों को ही हड़काया, उसके बाद जबरन समझौता कराया गया।

हनी ट्रैप में फंसाकर युवकों से लाखों लूटे

पीड़ितों का कहना है कि उवैश से पहले इस गैंग की महिलाएं कई युवकों से लाखों की वसूली कर चुकी हैं। जिस युवक की मौत हुई उससे महिला ने एक लाख की वसूली की। उसके बाद उसे दुष्कर्म में फंसाकर फिर से पचास हजार की मांग की थी। जिससे वह दिमागी रूप से परेशान हो गया था। उधर, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि वसूली और ब्लैकमेलिंग की शिकायत कई बार पुलिस अधिकारियों से की लेकिन अब तक इन महिलाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आरोप है कि क्षेत्रीय दरोगा के पास शिकायत लेकर पहुंचने पर पीड़ितों को चौकी बुलाया जाता है और वहां दोनों पक्षों के बीच जबरन समझौता कराने का प्रयास किया जाता है।

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लेडी गैंग में 8 महिलाएं

लोगों का कहना है कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं की गई ताे लोग उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अब धमकी से भी नहीं डरने वाले हैं। इस गैंग में आठ महिलाएं शामिल होना बताया गया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश बघेल का कहना है कि इस तरह की बातें सामने तो आई हैं, मामले की जांच कराई जा रही है। शिकायत आने पर गैंग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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