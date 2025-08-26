threat to cm yogi adityanath and bjp mla shalabh mani tripathi investigation agencies become active सीएम योगी और देवरिया के बीजेपी विधायक को धमकी, जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthreat to cm yogi adityanath and bjp mla shalabh mani tripathi investigation agencies become active

सीएम योगी और देवरिया के बीजेपी विधायक को धमकी, जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय

सीएम योगी आदित्यनाथ और देवरिया से बीजेपी विधायक डॉ.शलभ मणि को किसी ने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए धमकी दी है। विधायक ने पिछले दिनों देवरिया में एक मजार को लेकर शिकायत की थी। कहा था कि उसका दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया है। उन्होंने इस मजार के निर्माण को लेकर सवाल उठाया था।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाTue, 26 Aug 2025 12:22 AM
share Share
Follow Us on
सीएम योगी और देवरिया के बीजेपी विधायक को धमकी, जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय

यूपी के देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के बगल में स्थित मजार का दायरा बढ़ाने की शिकायत करने पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि और मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। यह धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, जिसके वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।

सदर विधायक ने जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से शिकायत की थी कि नगर के गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से सटा मजार बना है। उसका दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया। बंजर जमीन, कुर्ना नाला और नेशनल हाइवे होने के बावजूद इस मजार का निर्माण किस प्रकार हुआ, यह सवाल बना हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे बनाया गया है। ऐसे में इसका नक्शा कैसे स्वीकृत हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। शिकायत की अब जांच शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें:सातवीं बार बढ़ी आंजनेय सिंह की प्रतिनियुक्ति, चर्चा में क्यों हैं ये IAS अफसर?

इस बीच सोशल मीडिया पर एमडी सेराज नाम की ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। इसमें सदर विधायक को गोली मारने की बात कही गई है, जबकि मुख्यमंत्री का हाल बुरा कर देने की धमकी दी गई है। यह भी कहा गया है कि मजार को छूकर देख लो। धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हालांकि, देर रात तक इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

ये भी पढ़ें:UP में भी चुनाव आयोग एक्टिव, कहा-18000 नहीं, 3919 शपथ पत्र मिले; सपा को चेतावनी

क्या बोली पुलिस

देवरिया के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि एक वेबसाइट पर कमेंट बॉक्स में सदर विधायक को धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी इस टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस जांच कर रही है। मामले को साइबर सेल को सौंप दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

UP Top News CM Yogi News CM Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |