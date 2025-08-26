सीएम योगी और देवरिया के बीजेपी विधायक को धमकी, जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय

सीएम योगी आदित्यनाथ और देवरिया से बीजेपी विधायक डॉ.शलभ मणि को किसी ने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए धमकी दी है। विधायक ने पिछले दिनों देवरिया में एक मजार को लेकर शिकायत की थी। कहा था कि उसका दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया है। उन्होंने इस मजार के निर्माण को लेकर सवाल उठाया था।

यूपी के देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के बगल में स्थित मजार का दायरा बढ़ाने की शिकायत करने पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि और मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। यह धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, जिसके वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।

सदर विधायक ने जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से शिकायत की थी कि नगर के गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से सटा मजार बना है। उसका दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया। बंजर जमीन, कुर्ना नाला और नेशनल हाइवे होने के बावजूद इस मजार का निर्माण किस प्रकार हुआ, यह सवाल बना हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे बनाया गया है। ऐसे में इसका नक्शा कैसे स्वीकृत हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। शिकायत की अब जांच शुरू हो गई है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एमडी सेराज नाम की ईमेल आईडी से धमकी दी गई है। इसमें सदर विधायक को गोली मारने की बात कही गई है, जबकि मुख्यमंत्री का हाल बुरा कर देने की धमकी दी गई है। यह भी कहा गया है कि मजार को छूकर देख लो। धमकी भरा मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हालांकि, देर रात तक इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी।