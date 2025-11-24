Hindustan Hindi News
यूपी विधानसभा और लखनऊ के चारबाग स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

संक्षेप:

लखनऊ में यूपी विधानसभा, एयरपोर्ट और  चारबाग स्टेशन और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को 24 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। हजरतगंज विधानसभा सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वॉड , बीडीएस के साथ पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। 

Mon, 24 Nov 2025 08:41 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली विस्फोट कांड के 14वें दिन और अयोध्या में आयोजित होने वाले धर्म ध्वजा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर लुलु मॉल के बाथरूम में सोमवार को धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में चारबाग समेत शहर की प्रमुख इमरतों, यूपी विधान सभा एयरपोर्ट, चारबाग स्टेशन और स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। लिखा था कि 24 घंटे के अंदर शहर में तबाही मचेगी। बचा सकते हो तो बचा लो। घटना की जानकारी लुलु माल प्रशासन ने पुलिस को दी। इसके बाद शहर भर की पुलिस सड़क पर उतरी।

बम और डाग स्क्वायड टीम के साथ पुलिस अधिकारियों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पूरा शहर हाई अलर्ट कर दिया गया। अफसर चौकन्ने हो गए। एडीसीपी मध्य जितेंद्र दुबे, एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पुलिस बल, बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड के साथ विधानभवन, लोक भवन, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग माल और बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया। उधर, एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने पुलिस बल और बीडीएस टीम के साथ लुलु माल और अन्य शॉपिंग कांप्लेक्स में चेकिंग की।

प्रमुख मार्गों पर वाहनों को रोककर चेकिंग

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने फिनिक्स मॉल, बाजार और सिनेमा हाल में चेकिंग अभियान चलाया। पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त विश्वजीत श्रीवास्तव ने इमामबाड़ा, ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों में सघन चेकिंग कराई। कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों में चेकिंग हुई। रात तक अभियान चलता रहा। एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी ने कमता बस अड्डे पर, एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने इंदिरानगर बाजार, मेट्रो स्टेशन, महानगर एसीपी अंकित कुमार ने बादशाहनगर बाजार, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग माल में चेकिंग कराई। बाजारों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों को रोककर चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

लुलु माल में लगे सीसी कैमरों की एक टीम तफ्तीश कर रही

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि बाथरूम में धमकी भरा पत्र मिला है। उसकी जांच कराई जा रही है। लुलु माल में लगे सीसी कैमरों की एक टीम तफ्तीश कर रही है। जल्द ही बाथरूम में पत्र फेंकने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। आशंका है कि किसी शरारतीतत्व की यह हरकत है। अहतियातन पुलिस फोर्स अलर्ट है। चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
