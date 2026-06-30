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राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, DIG को आए फोन से पुलिस महकमे में हड़कंप

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगर
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मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जा रहे एक लड़के ने आधी रात को गोरखपुर के डीआईजी को फोन कर राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। इस फोन कॉल के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस ने सुबह-सुबह लड़के को पकड़ लिया लेकिन जब उसकी मानसिक स्थिति का पता चला तो पूछताछ के बाद उसकी दादी के सुपुर्द कर दिया। 

राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, DIG को आए फोन से पुलिस महकमे में हड़कंप

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डीआईजी के फोन पर सोमवार की आधी रात एक लड़के ने कॉल कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। उसने राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इस पर तुरंत ऐक्शन में आई पुलिस ने लड़के का पता लगाया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस तक पहुंचकर पूछताछ की और हकीकत जानने के बाद उसे उसकी दादी के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले भी वह लड़का कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। बताया जा रहा है कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके फोन की वजह से पुलिस करीब एक घंटे तक हलकान रही।

मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को फोन करने वाला लड़का कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया का रहने वाला है। उसकी उम्र 17-18 साल के करीब है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसकी हरकत ने गोरखपुर की एसओजी और कुशीनगर के पटहेरवा थाने की पुलिस को हैरान कर दिया। लड़के ने सीधे गोरखपुर के डीआईजी को फोन मिलाया और अयोध्या में राम मंदिर और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी दे डाली। डीआईजी ने तत्काल पुलिस टीम को ऐक्टिव किया। जांच-पड़ताल में पता चला कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस उस तक पहुंची लेकिन पूछताछ में उसकी स्थिति साफ होने के बाद उसे उसकी दादी के सुपुर्द कर दिया गया। इसके पहले भी लड़का इस तरह की हरकत कर चुका है।

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सुबह-सुबह गांव में पहुंची पुलिस

कुशीनगर के पटहेरवा के बलुआ तकिया गांव में मंगलवार की भोर में अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंचने लगीं, जिससे लोगों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अचानक पहुंची पुलिस टीम गांव के एक लड़के को पकड़कर अपने साथ थाने लेकर चली। फिर से कुछ समय बाद पुलिस दोबारा गांव में पहुंची और उसका मोबाइल भी साथ ले गई। पुलिस की जांच में पता चला कि 17-18 साल का यह लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है।

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वह इसके पहले भी इसी तरह दो-तीन बार मोबाइल से धमकी दे चुका है। हर बार जांच में पुलिस को पता चला कि वह मानसिक रोगी है और अपने दादी के साथ गांव पर रहता है। ज़ब कभी उसके हाथ मोबाइल लग जाता तब वह पुलिस को फोन कर राम मंदिर उड़ाने कि धमकी देने लगता है। पकड़े गए लड़के की विधिवत जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने उसे उसकी दादी को सुपुर्द कर दिया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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