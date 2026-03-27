यूपी में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराई गई बिल्डिंग, पुलिस ने कोना-कोना खंगाला

बरेली जिले के प्रियदर्शनी नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में शुक्रवार पूर्वाह्न 11:15 बजे पासपोर्ट कार्यालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए एक मेल के जरिए कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

Bareilly News: यूपी में एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में बरेली जिले के प्रियदर्शनी नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई गई। मेल ऑफिस की आधिकारिक मेल आईडी भेजी गई है। मेल पढ़ते ही कार्यालय में मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए और तत्काल पूरे मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। गहन पड़ताल के बाद कहीं पर भी कुछ न मिलने से सभी ने राहत की सांस ली।

‎सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर पूरे पासपोर्ट कार्यालय परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। पासपोर्ट बनवाने आए आवेदकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जबकि आसपास के क्षेत्र में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। टीम ने बिल्डिंग के कोने-कोने की सघन तलाशी शुरू कर दी।

कर्मचारियों में रहा दहशत का माहौल हर कमरे, गलियारे और संदिग्ध जगहों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। अचानक हुई इस कार्रवाई और पुलिस की घेराबंदी से पासपोर्ट बनवाने आए लोगों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। कई लोग घबराकर परिसर से दूर चले गए, जबकि कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी भरे ईमेल के सोर्स का पता लगाया जा रहा है। साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है। फिलहाल पूरे परिसर की गहन चेकिंग जारी है और अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।