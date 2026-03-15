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10 मिनट में फोन न उठता तो गलत हो जाता, गैस सिलेंडर नहीं मिला तो कारागार राज्यमंत्री को दी धमकी

Mar 15, 2026 11:57 pm ISTDinesh Rathour सीतापुर
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यूपी सरकार में कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही को गैस सिलेंडर न मिलने पर फोन से धमकी दी गई है। आरोपी ने मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी और उसने मंत्री के सहयोगी के जरिए उनसे हर महीने रुपये देने की मांग की थी।

10 मिनट में फोन न उठता तो गलत हो जाता, गैस सिलेंडर नहीं मिला तो कारागार राज्यमंत्री को दी धमकी

UP News: एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी इस कदर फैली कि अब लोग जनप्रतिनिधियों तक को फोन पर धमकियां देने लगे। यूपी के सीतापुर से ऐसा ही मामला सामने आया है। यूपी सरकार में कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही को गैस सिलेंडर न मिलने पर फोन से धमकी दी गई है। आरोपी ने मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी और उसने मंत्री के सहयोगी के जरिए उनसे हर महीने रुपये देने की मांग की थी। मामले को लेकर मंत्री के कार्यालय सचिव ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

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कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा राही की बगिया स्थित कारागार राज्यमंत्री के कार्यालय सचिव सुरेश कुमार ने कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई एक एफआईआर में कहा कि 13 मार्च 2026 की दोपहर कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही के मोबाइल नंबर पर खैराबाद ब्लाक क्षेत्र के कसिमापुर गांव निवासी कुलदीप तिवारी ने फोन किया। आरोप है कि कुलदीप ने धमकी के लहजे में कहा कि यदि 10 मिनट में फोन न उठता तो गलत हो जाता। उसने यह भी कहा कि उनके बारे में फेसबुक पर लिख चुका हूं, कि उनके साथ क्या होने वाला है। फोन करते हुए उसने घर के लिए सिलेंडर भी मांगा। जब मंत्री ने बिना ओटीपी के गैस दिलाने से मना कर दिया तो कुलदीप ने मंत्री को धमकाते हुए कहा कि सिलेंडर कहीं से ले लूंगा, अपना समझो क्या होगा आपका?

वादी के मुताबिक जब मंत्री ने कहा आप तो धमकी वाली बात कर रहे हो, तो कुलदीप तिवारी ने कहा ऐसा ही समझो। आरोप है कि उसने फेसबुक वाल पर अमार्यादित, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए मंत्री के बारे में गलत टिप्पणी की है। जिससे मंत्री की छवि धूमिल हुई है। आरोप है कि इससे पहले 10 मार्च को भी कुलदीप ने मंत्री के सहयोगी लवकुश शुक्ला से कहा था कि मंत्री से कहो कि उसे हर महीने 20 हजार रूपये चाहिए। जब लवकुश ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि मना करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा सुरेश ने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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