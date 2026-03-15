10 मिनट में फोन न उठता तो गलत हो जाता, गैस सिलेंडर नहीं मिला तो कारागार राज्यमंत्री को दी धमकी

यूपी सरकार में कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही को गैस सिलेंडर न मिलने पर फोन से धमकी दी गई है। आरोपी ने मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी और उसने मंत्री के सहयोगी के जरिए उनसे हर महीने रुपये देने की मांग की थी।

UP News: एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी इस कदर फैली कि अब लोग जनप्रतिनिधियों तक को फोन पर धमकियां देने लगे। यूपी के सीतापुर से ऐसा ही मामला सामने आया है। यूपी सरकार में कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही को गैस सिलेंडर न मिलने पर फोन से धमकी दी गई है। आरोपी ने मंत्री के खिलाफ फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी और उसने मंत्री के सहयोगी के जरिए उनसे हर महीने रुपये देने की मांग की थी। मामले को लेकर मंत्री के कार्यालय सचिव ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

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कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा राही की बगिया स्थित कारागार राज्यमंत्री के कार्यालय सचिव सुरेश कुमार ने कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई एक एफआईआर में कहा कि 13 मार्च 2026 की दोपहर कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही के मोबाइल नंबर पर खैराबाद ब्लाक क्षेत्र के कसिमापुर गांव निवासी कुलदीप तिवारी ने फोन किया। आरोप है कि कुलदीप ने धमकी के लहजे में कहा कि यदि 10 मिनट में फोन न उठता तो गलत हो जाता। उसने यह भी कहा कि उनके बारे में फेसबुक पर लिख चुका हूं, कि उनके साथ क्या होने वाला है। फोन करते हुए उसने घर के लिए सिलेंडर भी मांगा। जब मंत्री ने बिना ओटीपी के गैस दिलाने से मना कर दिया तो कुलदीप ने मंत्री को धमकाते हुए कहा कि सिलेंडर कहीं से ले लूंगा, अपना समझो क्या होगा आपका?