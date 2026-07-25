इन छात्रों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, मौका मिलने के बाद भी हुई ये भारी चूक

यूपी में स्कॉलरशिप की आस लगाए बैठे हजारों छात्रों को झटका लगने वाला है। दरअसल, फॉर्म में गलती होने के कारण हजारों एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्हें जांच और गलतियां सुधाने का मौका भी मिला था। लेकिन इसके बावजूद हजारों आवेदन पत्र सही नहीं हुए।

Scholarship News: इस साल स्कॉलरशिप की आस लगाए बैठे हजारों छात्रों को झटका लगने वाला है। दरअसल, फॉर्म में गलती होने के कारण कई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्हें जांच और गलतियां सुधाने का मौका भी मिला था। लेकिन इसके बावजूद हजारों आवेदन पत्र सही नहीं हुए। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने के पीछे दस्तावेजी त्रुटियां, पात्रता संबंधी शर्तें और सत्यापन प्रक्रिया प्रमुख कारण है।

कानपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने से 4544 से अधिक छात्र-छात्राएं वंचित रह गए। अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक वर्ग के कुल 43,272 विद्यार्थियों ने योजना के लिए आवेदन किया था, जिनमें जांच और गलतियां सुधार का मौका दिए जाने के बाद भी 4,544 आवेदनों में गलतियां होने से निरस्त कर दिए गए।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त कुल 43,272 आवेदनों में से 38,728 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला, जबकि 4,544 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए। विभाग की ओर से छात्रों को दिसंबर माह में आवेदन में गलतियों को सुधार का अवसर भी दिया गया था, इसके बावजूद उनके आवेदन निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके। वहीं पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के 51,893 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इनमें से 45,456 छात्रों को योजना का लाभ मिला था, जबकि 6,437 आवेदन निरस्त हुए थे।

वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 8,621 की कमी दर्ज की गई है। वहीं, लाभार्थी छात्रों की संख्या भी 6,728 कम हुई हैं। हालांकि, निरस्त आवेदनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 1,893 की कमी आई है।

15 अगस्त तक तैयार करें मास्टर डाटा कानपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11 एवं 12 को छोड़कर) की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। मास्टर डाटा तैयार करने की अवधि 22 जुलाई से 15 अगस्त निर्धारित की गई है। मास्टर डाटा के सत्यापन की प्रक्रिया 25 जुलाई से 14 सितम्बर तक संपन्न की जाएगी। इसके बाद छात्र-छात्राएं 15 सितम्बर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए शासन की आधिकारिक छात्रवृत्ति वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in/⁠ पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।