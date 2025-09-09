पीएम किसान निधि का दोहरा लाभ ले रहे थे हजारों दंपती, लिस्ट से हटा नाम; अब लौटानी होगी धनराशि

योजना की शर्तों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है। इसके विपरीप हजारों दंपती दोहरा लाभ रहे थे। पति-पत्नी दोनों को दो-दो हजार रुपए की किस्त मिल रही थी, जिससे सालाना 6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का दोहरा भुगतान हो रहा था।

PM-KISAN Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। गोरखपुर मंडल के 39,135 दंपति की पहचान ऐसे लाभार्थियों के रूप में की गई है, जो योजना का नियम विरुद्ध दोहरा लाभ ले रहे थे। शासन के निर्देश पर शुरू हुए अभियान में अब तक 27,268 दंपति का सत्यापन कर पति या पत्नी एक का नाम नियमानुसार लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। अपात्र लाभार्थियों से योजना की राशि वसूली की जाएगी, भविष्य में लाभ प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है।

योजना की शर्तों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है, जबकि इन मामलों में पति-पत्नी दोनों को दो-दो हजार रुपए की किस्त मिल रही थी, जिससे सालाना 6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति का दोहरा भुगतान हो रहा था। 8 मईको मंडल के चार जिलों गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर से ऐसे मामलों का डाटा शासन को भेजा गया था। सर्वेक्षण व डाटा अपडेशन की कार्यवाही के दौरान यह तय किया गया कि ऐसे दंपति में से जो भी अपात्र होगा, उसका नाम सूची से हटाया जाएगा और योजना की धनराशि लौटानी होगी। अब तक 11,867 मामलों का निस्तारण शेष है।

पीएम किसान सम्मान निधि पात्रता छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक भूमि), गैर-संस्थागत भूमिधर, जिनके परिवार में कोई संवैधानिक पदधारी, सरकारी कर्मचारी (समूह घ को छोड़कर), या 10,000 रुपये से अधिक पेंशनभोगी न हो। इसका मूल मकसद किसानों को कृषि निवेश और घरेलू जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता, कर्ज से मुक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण है।

भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 2019 में शुरू इस योजना के तहत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही लाभ ले सकता है। जिसके नाम खेती की जमीन का दस्तावेज है, वही पात्र है। पति-पत्नी दोनों एक साथ लाभ नहीं ले सकते। विभाग ब्लॉक स्तर पर अपात्र लाभार्थियों की जांच कर रहा है। नियम तोड़कर दोहरा लाभ लेने वाले दंपतियों में से एक का भुगतान रोका जा रहा है। उनसे अतिरिक्त दी गई राशि वापस वसूली जाएगी। इसके अलावा नए आवेदन के दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जा रहा है।