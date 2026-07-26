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नहीं झुकने की बात कहने वाले झुक गए; छात्र आंदोलन पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दों पर हारने के बाद भाजपा चरित्र हनन की राजनीति करती है। उन्होंने दिल्ली के युवा आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा।

SP President Akhilesh Yadav
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यकम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में नौजवानों की जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा कि भाजपा जब मुद्दों पर हार जाती है तो वह चरित्र हनन पर उतर आती है। नई पीढ़ी के आंदोलन को भाजपा सरकार नहीं समझ पाई। इस युवा आंदोलन में समाजवादी पार्टी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला आंदोलन था जहां नई पीढ़ी के लोग अनुभव करने गए कि लाठी कैसे लगती है। आंसू गैस का क्या असर होता है। किसी ने किसी को बुलाया नहीं था। सब स्वतः जंतर-मंतर तक पहुंचे। भाजपा सरकार के खिलाफ नौजवानों ने लोकसभा का घेराव किया। न झुकने की बात करने वाले झुक गए।

भाजपा के सत्ता से बाहर जाने की शुरूआत हो चुकी

उन्होंने कहा कि यह भाजपा के सत्ता से बाहर जाने की शुरूआत है। हम अपनी रणनीति के तहत युवा आंदोलन में शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूपी के युवाओं की रही है। जेन जी आंदोलन में जो नारे लिखे गए, लोग सोच भी नहीं पाते थे। पेपर लीक पर सबसे पहले सवाल समाजवादियों ने उठाया था। सरकार ने तमाम सवाल उलझा दिए है। भाजपा राज में ज्यादा पेपर लीक हुए है। भाजपाई जानबूझकर ऐसा कराते है। अपने लोगों को ऐडजस्ट करा लेते है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि वोट का अधिकार ही हमें बचा सकता है। समाजवादियों को सन् 2027 का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना है। भाजपा जो परिसीमन बिल लाना चाहती उसके बाद फिर कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है।

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2014 से पहले और आज देश का क्षेत्रफल क्या है?

उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना फौज हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। सरकार बताए कि सन् 2014 से पहले और आज हमारे देश का क्षेत्रफल क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रफल वही बना रहे जो आजादी के समय था। उन्होंने इस अवसर पर कारगिल युद्ध में अपने दोनों पैर गंवाने वाले सेना की इंजीनियरिंग रेजीमेंट के लांस नायक राम भुवाल को शाल ओढ़ाकर तथा स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया और उन्होंने कारगिल युद्ध के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि दी।

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