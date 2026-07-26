नहीं झुकने की बात कहने वाले झुक गए; छात्र आंदोलन पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दों पर हारने के बाद भाजपा चरित्र हनन की राजनीति करती है। उन्होंने दिल्ली के युवा आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि छात्र आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यकम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में नौजवानों की जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा कि भाजपा जब मुद्दों पर हार जाती है तो वह चरित्र हनन पर उतर आती है। नई पीढ़ी के आंदोलन को भाजपा सरकार नहीं समझ पाई। इस युवा आंदोलन में समाजवादी पार्टी का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला आंदोलन था जहां नई पीढ़ी के लोग अनुभव करने गए कि लाठी कैसे लगती है। आंसू गैस का क्या असर होता है। किसी ने किसी को बुलाया नहीं था। सब स्वतः जंतर-मंतर तक पहुंचे। भाजपा सरकार के खिलाफ नौजवानों ने लोकसभा का घेराव किया। न झुकने की बात करने वाले झुक गए।

भाजपा के सत्ता से बाहर जाने की शुरूआत हो चुकी उन्होंने कहा कि यह भाजपा के सत्ता से बाहर जाने की शुरूआत है। हम अपनी रणनीति के तहत युवा आंदोलन में शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूपी के युवाओं की रही है। जेन जी आंदोलन में जो नारे लिखे गए, लोग सोच भी नहीं पाते थे। पेपर लीक पर सबसे पहले सवाल समाजवादियों ने उठाया था। सरकार ने तमाम सवाल उलझा दिए है। भाजपा राज में ज्यादा पेपर लीक हुए है। भाजपाई जानबूझकर ऐसा कराते है। अपने लोगों को ऐडजस्ट करा लेते है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि वोट का अधिकार ही हमें बचा सकता है। समाजवादियों को सन् 2027 का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना है। भाजपा जो परिसीमन बिल लाना चाहती उसके बाद फिर कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है।