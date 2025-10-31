Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose who voted for BJP received bulldozer as return gift Akhilesh yadav taunts demolition Meerut
भाजपा को वोट देने वालों को रिटर्न गिफ्ट में मिला बुलडोजर, मेरठ में ध्वस्तीकरण पर अखिलेश का तंज

भाजपा को वोट देने वालों को रिटर्न गिफ्ट में मिला बुलडोजर, मेरठ में ध्वस्तीकरण पर अखिलेश का तंज

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को वोट देने वालों को रिटर्न गिफ्ट में बुलडोजर मिला है। हमारी सरकार में भी आया था दुकान तोड़ने का आदेश, लेकिन हमने रुकवा दिया था।

Fri, 31 Oct 2025 09:34 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। लखनऊ में प्रेसवार्ता के दौरान सेंट्रल मार्केट के कॉम्पलेक्स ध्वस्तीकरण और व्यापारी की रोजी रोटी पर संकट को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट देने वालों को रिटर्न गिफ्ट में बुलडोजर मिला है। हमारी सरकार में भी आया था दुकान तोड़ने का आदेश, लेकिन हमने रुकवा दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेंट्रल मार्केट मेरठ समेत वेस्ट यूपी में राजनीति की धुरी बना हुआ है। अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्त होने के बाद 22 व्यापारी और उनके कर्मचारियों के परिवार सड़क पर आ गए हैं। रोजगार खत्म हो गया है और रोजी रोटी पर लात लग गई है। व्यापारियों ने कॉम्पलेक्स के मलबे पर शुक्रवार से दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं का विरोध भी शुरू कर दिया गया है। सपा विधायक अतुल प्रधान व्यापारियों से मिलने शुक्रवार दोपहर सेंट्रल मार्केट पहुंचे। इसी प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में बयान दिया।

प्रेसवार्ता में अखिलेश यादव से पूछा गया कि मेरठ में एक बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है और वहां व्यापारी बहुत परेशान हैं। कारोबार पर संकट आ गया है। अखिलेश यादव ने जवाब में कहा कि वो बीजेपी की दुकानें जा रही हैं ना। मुझे एक साथी बता रहे थे कि फैसला पहले भी आया था सपा सरकार में। उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का।

भाजपा सरदार पटेल के विचारों के साथ खिलवाड़ कर रही

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल का जो रास्ता था, वही ‘पीडीए’ का भी है। ‘पीडीए’ पीड़ा के एक सूत्र में बंधा हुआ है। भाजपा सरकार पटेल के विचारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा की मूल पार्टी आरएसएस है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आरएसएस पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने नफरत फैलाने का आरोप था। भाजपा अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरदार पटेल की बात करती है। भाजपा सरकार में देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय समेत सभी जिला कार्यालयों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इनके साथ समाजवादी आंदोलन के जनक आचार्य नरेंद्र देव की जयंती भी मनाई गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Lucknow News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |