भाजपा को वोट देने वाले अपनी बहन-बेटी..., अखिलेश यादव का यह कैसा हमला? लिखा लंबा पोस्ट

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक लंबा और बेहद हमलावर पोस्ट साझा कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की डबल इंजन सरकार के दावों पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड से लेकर असम और महाराष्ट्र तक भाजपा शासित राज्यों की कथित विफलताओं की एक लंबी सूची जारी करते हुए जनता से सीधा सवाल किया है कि क्या वे अब भी 'साम्प्रदायिकता का चश्मा' पहनकर भाजपा को वोट देंगे? अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट की शुरुआत बेहद कड़े शब्दों से की। उन्होंने लिखा कि जो लोग भाजपा को आंख बंद करके समर्थन देते हैं, अगर उनमें रत्ती भर भी मानवता, विवेक या संवेदना बची है तो वे अपने घर की बहन-बेटियों की ओर देखने के बाद आईने में खुद से सवाल करें। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों को 'डबल इंजन' के बजाय भ्रष्टाचार, नफरत और अपराध का केंद्र बताया।

अखिलेश यादव ने भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं का ब्योरा सिलसिलेवार दिया है। उत्तराखंड में 'बेटी' के लिए न्याय की गुहार और यूपी में जहरीले सिरप से हो रही मौतों का मुद्दा उठाया। साथ ही यूपी में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों की नकदी मिलने पर 'ईमानदार टैक्स सिस्टम' के दावों पर तंज कसा। मध्य प्रदेश और दिल्ली: एमपी में दलितों पर अत्याचार और बाबा साहेब की तस्वीरें जलाए जाने का जिक्र किया, वहीं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कहा कि लोग 'एक-एक सांस के लिए तरस रहे हैं'।

महाराष्ट्र में विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने और 'निर्विरोध' चुनाव जीतने के 'इत्तफाक' पर सवाल उठाए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के संरक्षण में बिक रही अवैध शराब और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म किया। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को लेकर अरावली को बचाने की लड़ाई और किसानों द्वारा फैक्ट्री की दीवारें तोड़ने जैसी घटनाओं को गिनाकर सरकार को घेरा।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर हमले और आदिवासियों की जमीन लूटे जाने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने अंत में जनता से अपील की कि यदि उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो वे कम से कम अपने घर के बेरोजगारों की हताशा, घटते कारोबार और चारों ओर व्याप्त नफरती-हिंसक सामाजिक वातावरण के बारे में सोचें। उन्होंने चेतावनी दी कि साम्प्रदायिक उन्माद और महिलाओं व पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज पर हो रहे अत्याचार देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं।