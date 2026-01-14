हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम के निशाने पर कौन?

संक्षेप: आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग आज हिन्दुत्व से नफरत करते हैं, वे भी हिंदू समाज से ही आते हैं। हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे।

यूपी में बुलंदशहर में नगर के गंगानगर में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ क्योंकि विदेशी बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए गुलाम बना कि देश के भीतर कुछ गद्दार मौजूद थे। जो लोग आज हिन्दुत्व से नफरत करते हैं, वे भी हिंदू समाज से ही आते हैं। हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। उन्होंने इशारों-इशारों में ऐसे लोगों को औरंगजेब की औलाद भी बताया।

बुधवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संबोधित किया। आचार्य कृष्णम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक 55 साल का पप्पू कहता है कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। लखनऊ में बैठकर समाजवादी पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सनातन और हिन्दुत्व के जागरण के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आरोप लगाया कि देश के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सत्ता पाने के लिए भारत को तोड़ने जैसी राजनीति कर रहे हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और भारत सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।