Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose who try to destroy Hinduism will themselves be destroyed, who is the target of Acharya Pramod Krishnam?
हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम के निशाने पर कौन?

हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम के निशाने पर कौन?

संक्षेप:

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग आज हिन्दुत्व से नफरत करते हैं, वे भी हिंदू समाज से ही आते हैं। हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे।

Jan 14, 2026 08:02 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में बुलंदशहर में नगर के गंगानगर में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ क्योंकि विदेशी बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए गुलाम बना कि देश के भीतर कुछ गद्दार मौजूद थे। जो लोग आज हिन्दुत्व से नफरत करते हैं, वे भी हिंदू समाज से ही आते हैं। हिन्दुत्व को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद ही मिट जाएंगे। उन्होंने इशारों-इशारों में ऐसे लोगों को औरंगजेब की औलाद भी बताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बुधवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संबोधित किया। आचार्य कृष्णम ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बिना बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक 55 साल का पप्पू कहता है कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। लखनऊ में बैठकर समाजवादी पार्टी का नेता कहता है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है।

उन्होंने कहा कि आज भारत सनातन और हिन्दुत्व के जागरण के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आरोप लगाया कि देश के भीतर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व सत्ता पाने के लिए भारत को तोड़ने जैसी राजनीति कर रहे हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और भारत सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो कानून के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। संभल का जिक्र करते हुए प्रमोद कृष्णम आचार्य ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में जिस भूमि का उल्लेख है, वही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में 5 लाख की राह होगी आसान, अब नहीं काटना पड़ेगा 6 KM का अतिरिक्त चक्कर
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़िया
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 9 पंचायत सहायकों पर ऐक्शन, मची खलबली
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Aacharya Pramod Krishnan
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |