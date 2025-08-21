Those who talk about PDA used to incite riots earlier, stop Hindu festivals, CM Yogi attacks SP PDA की बात करने वाले पहले दंगे भड़काते थे, हिंदू त्योहार रोकते थे, सीएम योगी का सपा पर हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose who talk about PDA used to incite riots earlier, stop Hindu festivals, CM Yogi attacks SP

PDA की बात करने वाले पहले दंगे भड़काते थे, हिंदू त्योहार रोकते थे, सीएम योगी का सपा पर हमला

सीएम योगी ने गुरुवार को कहा कि कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तुष्टिकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा की  नीति लागू है और देश तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 21 Aug 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on
PDA की बात करने वाले पहले दंगे भड़काते थे, हिंदू त्योहार रोकते थे, सीएम योगी का सपा पर हमला

कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि जो लोग आज पीडीए यानी परिवार विकास अथॉरिटी के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वही लोग कभी दंगे भड़काते थे और हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते थे। वो लोग कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव में बाधा डालते थे। जब दंगे होते थे, अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में हिंसा भड़कती थी, तब ये लोग पीड़ित हिंदुओं, दलितों और पिछड़ों के पक्ष में नहीं बोलते थे। केवल भाजपा उनके साथ खड़ी थी।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष फैसला देने वाले न्यायाधीशों को धमकियां दी जाती हैं, चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाए जाते हैं। यह वही लोग हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता बनाने की साजिश रचते हैं, ताकि भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि ऐसी ताकतों के खिलाफ डबल इंजन की सरकार मजबूती से खड़ी है। आज स्व. कल्याण सिंह के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तुष्टिकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा की नीति लागू है और देश तेजी के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:मैं समाप्त करने जा रहा हूं..., कल्याण की पुण्यतिथि पर योगी के सामने कलराज नाराज

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, गुंडागर्दी और माफिया राज का बोलबाला था। लेकिन बीते साढ़े आठ वर्षों में यूपी दंगा मुक्त और माफियाओं से मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़ से लेकर कासगंज और एटा तक हजारों युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत पुलिस बल में जगह मिली है। पहले भ्रष्टाचार और अराजकता की वजह से यह संभव नहीं था।

योगी ने कहा कि बाबूजी (कल्याण सिंह) की स्मृतियां अलीगढ़ की 'ताला नगरी' को भी प्रेरित करती हैं। यहां के स्थानीय उद्योग और उद्यमिता आत्मनर्भिर भारत के संकल्प को साकार करने का आधार बन रहे हैं। यदि हम बाबूजी की शिक्षाओं और आदर्शों को जीवन में अपनाएं, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा भारत नई ऊंचाइयों को छूएगा। कल्याण सिंह जी ने जो आदर्श और विरासत सौंपी है, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें राष्ट्रीयता, जनसेवा और समर्पण का संदेश देता है। आज हिंदू गौरव दिवस पर हम सबका संकल्प है कि बाबूजी के मार्ग पर चलकर उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनाएंगें।

कल्याण सिंह का पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'बाबूजी' का पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और जनता की सेवा को समर्पित रहा। उनकी विरासत ही आज यूपी के विकास की आधारशिला बनी है। कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हे श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि बाबूजी का जन्म अलीगढ़ जिले के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्हें बचपन में ही राष्ट्रीयता के संस्कार मिले। शिक्षक के रूप में और फिर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन भारत माता और भारतीयता के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेश की जनता की ओर से हर रामभक्त की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में बाबूजी को जो भी जिम्मेदारियां मिलीं, उन्होंने अपने आदर्शों की अमिट छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी। 1990 में जब प्रदेश की स्थिति बिगड़ी हुई थी, तब उन्होंने कानून का राज स्थापित कर सुशासन का लक्ष्य सामने रखा। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विरासत और विकास की यात्रा को साथ-साथ आगे बढ़ाने का काम किया।

योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 1992 में अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सरकार को बर्खास्त किया था। उस कठिन समय में उन्होंने बिना देर किए राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपने पद का बलिदान दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब विवादित ढांचा गिरा, तब कल्याण सिंह जी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने कहा कि किसी रामभक्त को आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने साहस दिखाकर श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो विकास, सुशासन और सुरक्षा का वातावरण बना है, उसकी आधारशिला बाबूजी ने 1990 और 1996 के कार्यकाल में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज डबल इंजन की सरकार उन्हीं आदर्शों को अंगीकार करते हुए प्रदेश को नई बुलंदियों की ओर ले जा रही है। यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई संस्थानों का नाम बाबूजी की स्मृति में रखा गया है। बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल और राजधानी में स्थापित उनकी भव्य प्रतिमा इसके उदाहरण हैं।

CM Yogi CM Yogi News Samajwadi Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |