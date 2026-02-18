Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

फर्जी हस्ताक्षर से फार्म-7 जमा करवाने वालों पर हो मुकदमा, चुनाव आयोग से मिले सपाई

Feb 18, 2026 08:55 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में सपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात की। विधायकों ने उन्हें ज्ञापन देकर फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म-7 जमा करा रहे लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराए जाने की मांग की है।

फर्जी हस्ताक्षर से फार्म-7 जमा करवाने वालों पर हो मुकदमा, चुनाव आयोग से मिले सपाई

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एसआइआर को लेकर भाजपा व निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जाने के बाद बुधवार को सपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात की। सपा विधायकों ने उन्हें ज्ञापन देकर फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म-7 जमा करा रहे लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराए जाने की मांग की है। सपा विधायक इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाएंगे।

सपा विधायकों ने ज्ञापन में सुल्तानपुर में निरक्षर नन्दलाल का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनका वोट कटवाए जाने समेत ऐसे कई अन्य उदाहरण भी दिए हैं। आरोप लगाया कि विभिन्न जिलों में सपा समर्थक खासकर मुस्लिम व पीडीए के वोट कटवाए जा रहे हैं। भाजपा पर फार्म-7 पर फर्जी हस्ताक्षर कर तथा दबाव बनाकर फार्म-7 जमा कराए जाने का आरोप लगाया है। सपा विधायकों ने कहा कि अयोध्या विधानसभा के 419 पोलिंग बूथों पर 95 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है, जिसमें अधिकतर सपा समर्थक पीडीए मतदाता हैं। एक पोलिंग बूथ पर 181 मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है, जिसमें 76 प्रतिशत पीडीए मतदाता हैं। ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी किए जाने का आरोप है।

ज्ञापन में कहा गया कि कई जिलों में फार्म-7 में मुस्लिम समुदाय व पीडीए मतदाताओं के नाम व ईपिक नंबर प्रिंट हैं। सभी मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर दिया था और सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। सभी अपने दर्ज पते पर निवास कर रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी ईआरओ व डीएम पर इनके नाम काटने का दबाव बना रहे हैं। सपा के अनुसार ज्ञापन को मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली को मेल भी किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग शिकायत व ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

ये भी पढ़ें:राई का पहाड़ बना रहे अखिलेश? आयोग बोला- अभी तक सिर्फ 4336 नाम आपत्ति से कटे हैं

सपा ने उठाई यह मांगें

सपा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, प्रशासन व भाजपा के त्रिकोण ने लाजिकल एरर नाम से पीडीए मतदाताओं को नोटिस भेजने का नया खेल निकाला है। अज्ञात व्यक्ति के नाम पर जो फार्म-7 भरे जा रहे हैं, वे सभी भाजपाइयों के द्वारा जमा किये जा रहें हैं। सपा ने इन अज्ञात लोगों की पहचान किए जाने, फार्म-7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा किए जाने, फार्म-7 का पूरा डाटा प्रतिदिन सार्वजनिक किए जाने, लाजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर किसी को परेशान न किए जाने समेत अन्य मांगे उठाई हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार में चलाने जा रही बड़ा अभियान, जानिए स्कूलों में क्यों जाएगी टीमें?
ये भी पढ़ें:अपनी ग्राम पंचायतों में कब तैनाती पा सकेंगे शिक्षामित्र? योगी के मंत्री ने बताया

साक्ष्यों पर न्याय संगत निर्णय का भरोसा : अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें फार्म 7 की अनगिनत धांधलियों और गड़बड़ियों को लेकर हमारी जो आपत्तियां और ठोस साक्ष्य हैं। चुनाव आयोग उनका संज्ञान लेकर न्यायसंगत निर्णय लेगा और इस अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी करेगा। यह हमारा अटूट विश्वास है। चुनाव आयोग जब अपने गौरवशाली अतीत के प्रति सजग रहेगा तभी लोकतंत्र बचेगा और चुनाव आयोग के हर अधिकारी का मान-सम्मान भी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;