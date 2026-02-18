फर्जी हस्ताक्षर से फार्म-7 जमा करवाने वालों पर हो मुकदमा, चुनाव आयोग से मिले सपाई

यूपी में सपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात की। विधायकों ने उन्हें ज्ञापन देकर फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म-7 जमा करा रहे लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराए जाने की मांग की है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एसआइआर को लेकर भाजपा व निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जाने के बाद बुधवार को सपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुलाकात की। सपा विधायकों ने उन्हें ज्ञापन देकर फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म-7 जमा करा रहे लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराए जाने की मांग की है। सपा विधायक इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाएंगे।

सपा विधायकों ने ज्ञापन में सुल्तानपुर में निरक्षर नन्दलाल का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनका वोट कटवाए जाने समेत ऐसे कई अन्य उदाहरण भी दिए हैं। आरोप लगाया कि विभिन्न जिलों में सपा समर्थक खासकर मुस्लिम व पीडीए के वोट कटवाए जा रहे हैं। भाजपा पर फार्म-7 पर फर्जी हस्ताक्षर कर तथा दबाव बनाकर फार्म-7 जमा कराए जाने का आरोप लगाया है। सपा विधायकों ने कहा कि अयोध्या विधानसभा के 419 पोलिंग बूथों पर 95 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है, जिसमें अधिकतर सपा समर्थक पीडीए मतदाता हैं। एक पोलिंग बूथ पर 181 मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है, जिसमें 76 प्रतिशत पीडीए मतदाता हैं। ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी किए जाने का आरोप है।

ज्ञापन में कहा गया कि कई जिलों में फार्म-7 में मुस्लिम समुदाय व पीडीए मतदाताओं के नाम व ईपिक नंबर प्रिंट हैं। सभी मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा कर दिया था और सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। सभी अपने दर्ज पते पर निवास कर रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी ईआरओ व डीएम पर इनके नाम काटने का दबाव बना रहे हैं। सपा के अनुसार ज्ञापन को मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली को मेल भी किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग शिकायत व ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सपा ने उठाई यह मांगें सपा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, प्रशासन व भाजपा के त्रिकोण ने लाजिकल एरर नाम से पीडीए मतदाताओं को नोटिस भेजने का नया खेल निकाला है। अज्ञात व्यक्ति के नाम पर जो फार्म-7 भरे जा रहे हैं, वे सभी भाजपाइयों के द्वारा जमा किये जा रहें हैं। सपा ने इन अज्ञात लोगों की पहचान किए जाने, फार्म-7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी बीएलओ द्वारा किए जाने, फार्म-7 का पूरा डाटा प्रतिदिन सार्वजनिक किए जाने, लाजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर किसी को परेशान न किए जाने समेत अन्य मांगे उठाई हैं।