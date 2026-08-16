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रामराज लाने की बात कहने वालों ने रामधन ही लूट लिया; अखिलेश का भाजपा पर हमला

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर धार्मिक स्थलों से चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामराज का दावा करने वालों ने ‘राम धन’ तक नहीं छोड़ा। E-20 पेट्रोल में कथित मिलावट पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया।

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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने धार्मिक स्थलों से चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। अखिलेश ने कहा कि जो लोग रामराज लाने का दावा करते थे, उन्होंने ‘राम धन’ तक नहीं छोड़ा। अपनी नाकामी छिपाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के बाहर बैठने वाला गरीब या भिखारी भी चोरी नहीं करता। वह उम्मीद करता है कि कोई उसे सम्मान के साथ कुछ देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों से चोरी के मामले में तस्वीरें सामने आने के बावजूद जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

E-20 पेट्रोल और किसानों का मुद्दा उठाया

सपा प्रमुख ने पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने E-20 पेट्रोल में कथित मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि पेट्रोल में मिलावट हो रही है तो सरकार को कंपनियों से जनता को इसकी जानकारी देने के लिए विज्ञापन कराने चाहिए। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताया और कहा कि इससे वाहनों की कार्यक्षमता और माइलेज पर असर पड़ सकता है।

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जातिगत जनगणना की मांग दोहराई

अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में लोधी समाज और अन्य साथियों ने सपा पर भरोसा जताया, जिससे पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को PDA की छतरी के नीचे आना होगा। उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि जनगणना के साथ जाति की भी गणना होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है, उसे उतना ही अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर के जरिए मिले आरक्षण और अधिकारों का भी उल्लेख किया।

कानून-व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा

अखिलेश ने यूपी की कानून-व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार के समय यूपी-100 जैसी व्यवस्था शुरू की गई थी, ताकि पुलिस तत्काल लोगों की मदद के लिए पहुंच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अब थानों और तहसीलों में बिना पैसे के काम नहीं होता। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रदेश में ‘हथेली गरम, तुरंत पुलिस नरम’ वाला कानून चल रहा है।

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तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और तिरंगा यात्रा को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भाजपा बंटवारे की बातें करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब झंडा लेकर यात्राएं निकालने के बजाय लोगों के मन और नीयत साफ करने की जरूरत है, ताकि समाज में भाईचारा मजबूत हो।

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