नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को रिपोस्ट करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, पुलिस बनाने लगी लिस्ट

संक्षेप: गायिका नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को रिपोस्ट करने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस पोस्ट के बाद रिपोस्ट, लाइक और कमेंट करने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रही है।

गायिका नेहा सिंह राठौर के पहलगाम पोस्ट प्रकरण में लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ऐक्शन में है। नेहा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस पोस्ट के बाद रिपोस्ट, लाइक और कमेंट करने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। पुलिस ने नेहा राठौर के इस पोस्ट पर रिएक्शन देने वालों की लिस्ट बनाने लगी है। इसके साथ ही नेहा के बयानों पर विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। पुलिस नेहा के खिलाफ इलेक्ट्रानिक और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर रही है।

रिपोर्ट से यह तय होगा कि जिन सोशल मीडिया और एक्स अकाउंट से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की गई भड़काऊ पोस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। साइबर सेल अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करेगी कि जिस अकाउंट से पोस्ट की गई थी उसका हैंडल नेहा ही चलाती थी। इसकी पुष्टि साइबर सेल की रिपोर्ट से होगी। पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि वह उस पोस्ट को किन किन अकाउंट धारकों ने रिपोस्ट किया? किसने कमेंट और लाइक किया? इन सभी का पुलिस ने लिस्ट बनाना शुरू कर दी है।

नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा दु‌र्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। इन तीनों के प्रार्थनापत्र उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दो नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थीं।