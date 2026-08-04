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रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अब साधु-संतों को कर रहे बदनाम, सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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राम मंदिर दान चोरी मामले में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर उन्हें मिथक बताया, वे आज अयोध्या और आस्था की बात कर रहे हैं।

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सदन स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने पत्रकार वार्ता करके विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

Cm Yogi In Up Assembly: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण और सदन में विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर उन्हें मिथक बताया, वे आज अयोध्या और आस्था की बात कर रहे हैं! श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच में किसी भी साधु-संत की संलिप्तता नहीं मिली है। इसके बावजूद विपक्ष तथ्यों को तोड़-मरोड़कर सनातन, अयोध्या धाम और मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा भवन पोर्टिको में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कहीं। उन्होंने इससे पहले विधानसभा में भी सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में अध्यक्ष पीठ की अवमानना, प्लेकार्ड लहराकर कार्यवाही बाधित करना, मार्शलों से धक्का-मुक्की करना और संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान करना समाजवादी पार्टी का काम है। विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचता है। वो केवल भ्रम फैलाने और यूपी सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहा है। यह पहले से तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, उस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। विशेष परिस्थितियों में ही विधानसभा अध्यक्ष अनुमति दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और दलीय नेताओं की बैठक में भी आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, नियम के तहत नोटिस देंगे। अध्यक्ष पीठ द्वारा चर्चा के लिए जो विषय स्वीकार किए जाएंगे, उन पर जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद श्रीराम जन्मभूमि से संबंधित मामला समाजवादी पार्टी ने उठाकर सदन की अवमानना की और न्यायालय में लंबित पूरी प्रक्रिया को अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास किया।

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ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन

उन्होंने कहा कि अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावे से जुड़ा एक प्रकरण सामने आया था। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 12 जून को यूपी सरकार को पत्र लिखा कि हम चाहते हैं कि एसआईटी बनाकर इसकी जांच करा दी जाए। ट्रस्ट ने अपील पर 13 जून को एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने 23 जून को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 25 जून को इस मामले में अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद उपलब्ध साक्ष्य व प्रमाण पर आठ लोग पकड़े गए, जिनमें छह चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि इधर-उधर करते हुए पाए गए। दो अन्य लोग, जिनकी इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी थी, उनके साथ आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिका के तहत आगे की कार्यवाही के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया है।

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साधु-संत की संलिप्तता नहीं

योगी ने कहा कि इस मामले में किसी भी साधु-संत की कोई संलिप्तता एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं मिली है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पूरे प्रांगण में 1100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनमें आठ लोगों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका पाई गई। इसके लिए साधु-संतों पर आक्षेप करना, अयोध्या धाम को अपमानित व बदनाम करना, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना आश्चर्यजनक है। मंदिर की व्यवस्था में लगे कर्मचारी दिन-रात, सर्दी, गर्मी, बरसात में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि बनाने में और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को कठघरे में खड़ा करना बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है।

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राम-कृष्ण का अपमान करने वाले लगा रहे आक्षेप

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आक्षेप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रही हैं, जिन्होंने सदैव श्रीराम जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्तरंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? रामभक्तों पर गोलियां चलवाने का अक्षम्य पाप यह देश व रामभक्त कैसे भूल सकते हैं? कांग्रेस ने रामसेतु प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर प्रभु श्रीराम तथा प्रभु श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर उन्हें मिथक घोषित किया था। कांग्रेस किस मुंह से अयोध्या और आस्था की चर्चा करती है?

संतों पर आक्षेप सनातन धर्म का अपमान

सीएम ने कहा कि चढ़ावा प्रकरण को सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया था, क्योंकि अयोध्या कोटि-कोटि सनातनियों की आस्था का विषय है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी या साधु-संतों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद पूज्य संतों पर, सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन पर लांछन लगाना, यह पूरे सनातन का अपमान है।

श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में नहीं आए

मुख्यमंत्री ने कहा 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्रीरामलला का प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा था, ये लोग आमंत्रण के बावजूद नहीं आए। आज ये आस्था की बात करते हैं। आज सदन में सबने इनका आचरण देखा है। जिन मुद्दों का सदन से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें उठाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। फिर भी, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए जब अध्यक्ष पीठ ने व्यवस्था दी, तो वे उसे भी मानने को तैयार नहीं हुए।

25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात

उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस का यह आचरण सनातन धर्मावलंबियों का अपमान और 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात है। जिन लोगों ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, जिनके कारण परंपरागत उद्योग-धंधे चौपट हो चुके थे, जिनकी गलत नीतियों, भ्रष्ट आचरण व गुंडागर्दी से कोई राज्य में निवेश नहीं करना चाहता था, वही समाजवादी पार्टी के लोग एक बार फिर प्रदेश की छवि बदरंग करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। हम सदन में सपा व कांग्रेस के अभद्र आचरण की निंदा करते हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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