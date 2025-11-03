जो आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंद नजर आते हैं; CM योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार

संक्षेप: सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं, तो अलग नजर भी नहीं आते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही सियासत का असर यूपी में भी दिख रहा है। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर लगातार प्रहार कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष भी करारा जवाब देने में पीछे नहीं हैं। सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद, कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने तीनों पार्टियों को गांधी जी का बंदर बता दिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं, तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। अखिलेश की इस बयानबाजी के बाद बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी माहौल गर्म हो गया है।

क्या बोले थे सीएम योगी? सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। वह एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी विपक्षियों को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोमवार को निशाना साधते हुए उन्हें 'इंडी अलायंस' के तीन बंदर' बता दिया। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासी खेमे में हलचल पैदा हो गई।

दरभंगा जिले के केओटी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 'तीन नए बंदर' सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों को 'न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही उसके बारे में बोल पा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी के तीन बंदर- बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का संदेश देते थे लेकिन अब 'इंडी अलायंस' के तीन बंदर हैं- पप्पू, जो राजग के अच्छे कामों को देख नहीं सकता; टप्पू, जो सुन नहीं सकता; और अक्कू, जो बोलते वक्त इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं।