जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों की खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों की खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों की खैर नहीं है। अब सख्त कार्रवाई कर होगी। शिकायत में जांच के बाद अनियमितता मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Tue, 21 Oct 2025 09:00 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में भूमि की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई कर होगी। शिकायत में जांच के बाद अनियमितता मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री होने से पूर्व सभी उप निबंधन विभाग के अधिकारी रजिस्ट्री करने वालों के मूल दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच में सब कुछ ठीक मिलने पर ही भूमि की रजिस्ट्री हो सकेगी।

प्रदेश के कई जिलों में रजिस्ट्री करने में पक्षकारों द्वारा अपनी पहचान छिपाने के कई मामले सामने आने के बाद शासन नें इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है। आजमगढ़ में भी इस तरह के कई मामले उजागर हुए हैं। हाल ही में वास्तविक भू स्वामी के परदेश होने का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने स्वत:अपने को भू स्वामी बताकर लालगंज उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंच गए थे। जब सब रजिस्टार ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया तो बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया। जीयनपुर कोतवाली में फर्जी भूमि का बैनामा कराये जाने के मामले में दर्ज कराएगे मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इस तरह के एक-दो नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं। अब शासन के आदेश के बाद उप निबंधन विभाग ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सभी उप निबंधन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं।

इनके खिलाफ होगी कार्रवाई: किसी जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराते समय गलत सबूत, गलत बयान, गलत दस्तावेज, गलत पहचान पत्र, जमीन पर स्थित संरचना छिपाना महंगा पड़ेगा। यदि कोई अनियमितता पाई गई तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराए जाने कि बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

आईजी स्टांप राजेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शासन स्तर से इसे संज्ञान में लिया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर अभियोग दर्ज कराने के साथ ही कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
