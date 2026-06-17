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जो डर जाएगा, चला जाएगा- ऑपरेशन लोटस पर बोले अखिलेश; सपा में टूट का राजभर ने किया था दावा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सपा में टूट वाले दावे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो डरेगा, छोड़कर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक भी पाला बदलने को तैयार हैं।

जो डर जाएगा, चला जाएगा- ऑपरेशन लोटस पर बोले अखिलेश; सपा में टूट का राजभर ने किया था दावा

Akhilesh Yadav news: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के सपा में टूट वाले दावे पर जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर के बयान पर जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो डरेगा, छोड़कर चला जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय पार्टी से भी कुछ विधायक भी पाला बदलने को तैयार हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है। कई दलों को तोड़ चुकी है। यूपी में आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा। और लालच देकर, डराकर वो कुछ भी करने वाले लोग हैं। जो डर जाएगा, अपना दल छोड़कर चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। और, मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है।

कई बीजेपी विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में हैं

अब भाजपा को मैं नहीं तोडू़ंगा। उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भाजपा, जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है। यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं, पाला बदलने के लिए। कई ऐसे लोग हैं वो समय पर ही पत्ते खोलते हैं। उनका भरोसा ही नहीं है। लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में राजभर के ट्वीट पर सवाल पूछा था तो दाना और गाना, कब तक चलेगा ये अफसाना बोलकर छोड़ दिया।

राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी को घेरा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव कहा कि भाजपा का धर्म का मतलब सिर्फ धन है। सीसीटीवी की फुटेज गायब हो जा रही है। सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी-चंदा चोरी है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली के आंकड़े पेश किए। इसके साथ उन्होंने गोरखपुर में जल्द कार्यकर्ता सम्मेलन करने की बात कही।

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राजभर ने ट्वीट कर किया बड़ा दावा

इससे पहले कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा टूट का बड़ा दावा किया। सपा को लेकर एक बड़ा दावा सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। ओपी राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होना तय है। उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें लेटर सौंपा है। राजभर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला के मुद्दे पर भी जोर दिया। राजभर ने कहा कि इन घोटालों का मास्टरमाइंड कौन है? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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