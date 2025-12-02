Hindustan Hindi News
Those who fail to provide property details by January 31 will face a delay in promotion
31 जनवरी तक संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों का रुकेगा प्रमोशन, यूपी सरकार का सख्त निर्देश

31 जनवरी तक संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों का रुकेगा प्रमोशन, यूपी सरकार का सख्त निर्देश

संक्षेप:

यूपी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन जमा करें। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश के मुताबिक, ब्योरा न देने वाले लोगों का प्रमोशन रुक जाएगा।

Tue, 2 Dec 2025 10:22 PMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
राज्य सरकार चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले अधिकारियों और कर्मियों को अब पदोन्नति नहीं देगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्मियों को चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक देना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद इसकी जानकारी न देने वालों की एक फरवरी से होने वाली पदोन्नति में उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मियों द्वारा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी देखने में आ रहा है कि कर्मचारी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा।

यह पोर्टल एक जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि कार्मिकों का 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन करा दिया जाए। इसके बाद भी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया जाता है, तो विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक (डीपीसी) में उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारी सेवा नियमावली के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिन कर्मियों को पोर्टल पर संपत्तियों का ब्योरा देने की छूट है, उन्हें यह सुविधा अगले आदेशों तक मिलती रहेगी।

तीन कंपनियों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

उधर, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली तीन कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इन कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला हुआ था। इसके आधार पर कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा गया। इसके मुताबिक मेरठ में स्थापित मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को विस्तारीकरण के लिए 1,50,15,711 रुपये, मेसर्स केआर पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड शाहजहांपुर 56,39,785 रुपये और मेसर्स बृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को इकाई के विस्तार के लिए 17,06,26,256 रुपये की राशि जारी की जाएगी।

