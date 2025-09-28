गजवा-ए-हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट, सीएम योगी की खुली चेतावनी
यूपी के सीएम योगी ने उपद्रवियों को खुली चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ बलरापुर में गरजते हुए बोले कि गजवा-ए-हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बरेली बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फिर गरजे हैं। रविवार को बलरामपुर में सीएम योगी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि गजवा-ए-हिन्द भारत की धरती पर नहीं होगा। उपद्रव करने वालों का जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। योगी ने कहा कि उपद्रवियों को मालूम नहीं है कि वह बच्चों की जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर किसी ने त्योहारों के उत्सव के बीच किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढि़यां भी भूल नहीं पाएंगी। लोग इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि उनको अपनी गलतफमी दूर कर लेनी चाहिए. वो समय गया, ऐसे लोगों को राज्य सरकार बर्दाश्त किया करती थी। जो भी सुरक्षा को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी।
इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद 825.29 करोड़ की 124 परियोनाओं की सौगातें दीं। योगी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं व नवरात्रि मेले की तैयारियों की जानकारी ली।
इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार प्रातः तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किए। मां की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने मां से सुखी, स्वस्थ व प्रसन्नचित्त उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गोशाला गए, जहां उन्होंने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।