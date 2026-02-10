Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthose who dream of the babri structure kayamat will never come yogi roared in barabanki
जो सपना देख रहे बाबरी ढांचे का...कयामत कभी नहीं आएगी; बाराबंकी में जमकर गरजे योगी

जो सपना देख रहे बाबरी ढांचे का...कयामत कभी नहीं आएगी; बाराबंकी में जमकर गरजे योगी

संक्षेप:

सीएम योगी बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र स्थित दुल्हदेपुर कुटी में रामार्चा यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में उन्होंने आहुति दी। सीएम योगी ने कहा कि साल-2017 के पहले यूपी के हालात ऐसे थे कि हर चौथे दिन कर्फ्यू लगाना पड़ता था। पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। अब अराजकता खत्म हो चुकी है।

Feb 10, 2026 04:43 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी में जमकर गरजे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का उन्हें बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। सीएम योगी ने कहा-‘कयामत के दिन के लिए मत जिओ, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता फिर जहन्नुम की ओर ही जाता है। कानून तोड़कर कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो यह कभी पूरा न नहीं होने वाला है।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम योगी बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र स्थित दुल्हदेपुर कुटी (बजरंग व्यायामशाला) में रामार्चा यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में उन्होंने आहुति दी। इस मौके पर उन्हें मखाने और लावा की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम योगी ने कहा कि साल-2017 के पहले प्रदेश के हालात ऐसे थे कि हर चौथे दिन शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ता था।

ये भी पढ़ें:दो अनाथ भाइयों ने सीएम योगी से लगाई गुहार, प्रशासन ने आनन-फानन में किया ये काम

पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। अब प्रदेश में अराजकता खत्म हो चुकी है। विकास की नई रफ्तार दिख रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत और सनातन संस्कृति एक-दूसरे के पूरक हैं। आज सनातन पर दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को सचेत और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साजिश वे लोग रच रहे हैं जिन्हें देश और प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लगता।

योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए बताया कि एक करोड़ 16 लाख परिवारों को सालाना पेंशन दी जा रही है। 15 से 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पांच करोड़ 46 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

ये भी पढ़ें:UP के 4 शहरों में दौड़ेगी मेट्रो, योगी सरकार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में घोषणा

उन्होंने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण देने की घोषणा भी की। बाराबंकी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अयोध्या के संत-महंत, भाजपा पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुलतानपुर और गोंडा से भी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
CM Yogi Adityanath UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |