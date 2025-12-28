Hindustan Hindi News
काल का ध्यान नहीं रखने वाला ही महाकाल का शिकार, सीएम योगी ने बताया टाइम मैनेजमेंट का गुर

मुख्यामंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'पुलिस मंथन-2025' के समापन सत्र में रविवार को टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हुए पुलिस वालों को नया मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार इसलिए होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं रखता है।

Dec 28, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'पुलिस मंथन-2025' के समापन सत्र में रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नया और शक्तिशाली विजन दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश की पुलिस को अपराधियों के लिए 'काल' बनना होगा, जबकि आम जनता के लिए वह 'महाकाल' के सुरक्षा कवच की तरह विश्वसनीय और अटूट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दो दिनों तक चले इस गहन मंथन के निष्कर्षों के आधार पर पुलिसिंग के भविष्य का रोडमैप जारी किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह महाकाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार यूपी पुलिस को प्रदेश की 25 करोड़ जनता, विशेषकर महिलाओं और बेटियों के लिए अभयदान (सुरक्षा का भरोसा) बनना होगा। टाइम मैनेजमेंट पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार इसलिए होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं रखता है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा है तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक पुलिसिंग के लिए तकनीक को 'त्रिनेत्र' की तरह उपयोग करने पर जोर दिया। आज के सत्र में उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जाए। पुलिस को केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं करनी है, बल्कि डेटा एनालिसिस के जरिए यह भांपना है कि अपराध कहाँ और कब हो सकता है, ताकि उसे होने से पहले ही रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सुशासन और कानून-व्यवस्था के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता और उनके प्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील बनने का निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।

जनप्रतिनिधियों से संवाद और सम्मान अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जनप्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से संवाद करें। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं। अधिकारी उनका फोन उठाएं, उनकी बात सुनें और समस्याओं का त्वरित समाधान करें। संवादहीनता से भ्रम और अविश्वास पैदा होता है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

बिना राजनीतिक दबाव के तैनाती, लेकिन जिम्मेदारी तय

सीएम योगी ने पुलिस महकमे में पारदर्शिता का दावा करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों की तैनाती में कोई भी राजनीतिक दबाव काम नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमने योग्यता के आधार पर पोस्टिंग दी है, इसलिए अब पुलिस अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जब आपको काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, तो परिणाम (Results) भी दिखने चाहिए।"

जाति-धर्म से ऊपर उठकर किया काम

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में एक नई नजीर पेश की है। उन्होंने कहा, "हमने बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के काम किया है। सुरक्षा का लाभ हर नागरिक को समान रूप से मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। जब सुरक्षा का माहौल बना, तभी बड़े पैमाने पर निवेश आया और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले।"

थाने से लाइन तक तालमेल की जरूरत

आंतरिक कार्यप्रणाली को सुधारने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि थानेदार, सर्किल ऑफिसर (CO) और पुलिस लाइन के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। यदि इन इकाइयों में तालमेल नहीं होगा, तो अपराध नियंत्रण में बाधा आएगी। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया।

हर पीड़ित की सुनवाई हो

पुलिस थानों में आने वाले हर पीड़ित की सुनवाई तत्काल हो और उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। विभाग के भीतर किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन लापरवाही करने वालों पर गाज गिरेगी।