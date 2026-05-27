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नामांतरण और वरासत के मामले लटकाने वालों की तय होगी जवाबदेही, होगा ऐक्शन

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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भूमि विवादों को लेकर CRO ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर और समय रहते हो सके।

नामांतरण और वरासत के मामले लटकाने वालों की तय होगी जवाबदेही, होगा ऐक्शन

UP News : सीएम डैशबोर्ड प्रगति समीक्षा बैठक में गोरखपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा कहा कि वरासत और नामांतरण के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में निपटाया जाए। लापरवाही के मामले में जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने को निर्देश दिया कि समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाएं, जबकि लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने और तकनीकी स्तर पर आने वाली बाधाओं को समन्वय के जरिए दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने खतौनी में त्रुटियों के सुधार के लिए संबंधित टीमों के साथ तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया।

भूमि विवादों को लेकर सीआरओ ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर और समय रहते हो सके।

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सीआरओ ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में अतिक्रमण चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। वहीं उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा में कुछ तहसीलों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

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बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर समय से डेटा फीडिंग को भी अहम जिम्मेदारी बताते हुए स्पष्ट किया कि गलत या विलंबित डेटा अपडेट होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में भ्रमण करने, लोगों से संवाद बनाए रखने और समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कहीं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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