नामांतरण और वरासत के मामले लटकाने वालों की तय होगी जवाबदेही, होगा ऐक्शन

भूमि विवादों को लेकर CRO ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर और समय रहते हो सके।

UP News : सीएम डैशबोर्ड प्रगति समीक्षा बैठक में गोरखपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा कहा कि वरासत और नामांतरण के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में निपटाया जाए। लापरवाही के मामले में जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने को निर्देश दिया कि समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी कार्यप्रणाली अपनाएं, जबकि लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने और तकनीकी स्तर पर आने वाली बाधाओं को समन्वय के जरिए दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने खतौनी में त्रुटियों के सुधार के लिए संबंधित टीमों के साथ तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया।

भूमि विवादों को लेकर सीआरओ ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि शिकायतों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर और समय रहते हो सके।

सीआरओ ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में अतिक्रमण चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। वहीं उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा में कुछ तहसीलों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।