‘कांग्रेस को कोसने वाले ही उनके मंच पर हैं’, राजभर का अखिलेश-लालू पर हमला, संभल पर भी बोले
योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद पर जमकर हमला किया। राजभर ने कहा कि कांग्रेस को कोसने वाले ही उनके मंच पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि संभल में हिन्दुओं के पलायन पर भी बयान दिया है।
सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जो कभी कांग्रेस को कोसते थे, वही आज कांग्रेस के मंच पर उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां पर टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं। संभल हिंसा रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर राजभर ने हिंदुओं के पलायन के लिए सपा-बसपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जब-जब इनकी सरकारें रहीं, दंगे हुए, कर्फ्यू लगे, जनहानि हुई। मुख्यमंत्री योगी की सरकार को साढ़े 8 साल से ज्यादा हो गया, कोई दंगा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हुई।
ओमप्रकाश राजभर शुक्रवार की देर रात सुलतानपुर में पहुंचे। शहर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शनिवार की भोर में वे बस्ती के लिए निकल गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत की। उन्होंने विपक्ष पर ईवीएम को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा जब ये लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही, लेकिन जब हारते हैं तो गलत।
मंत्री राजभर ने साफ किया कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है। इस दौरान वे जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करते नजर आए। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद राणा ने बताया कि प्रभारी मंत्री संगठन को मजबूत करने में लगे हैं।