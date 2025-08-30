‘कांग्रेस को कोसने वाले ही उनके मंच पर हैं’, राजभर का अखिलेश-लालू पर हमला, संभल पर भी बोले

सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जो कभी कांग्रेस को कोसते थे, वही आज कांग्रेस के मंच पर उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां पर टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं। संभल हिंसा रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल पर राजभर ने हिंदुओं के पलायन के लिए सपा-बसपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जब-जब इनकी सरकारें रहीं, दंगे हुए, कर्फ्यू लगे, जनहानि हुई। मुख्यमंत्री योगी की सरकार को साढ़े 8 साल से ज्यादा हो गया, कोई दंगा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हुई।