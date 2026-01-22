जो गो हत्या नहीं रोक पाए, वो हैं कालनेमि, सीएम योगी के बयान पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

संक्षेप: सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में रहकर गोहत्या नहीं रोक पाए वो नकली सनातनी और कालनेमि हैं। हम तो गोहत्या रोकने की बात कह रहे हैं।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो लोग सत्ता में रहकर गोहत्या नहीं रोक पाए वो नकली सनातनी और कालनेमि हैं। हम तो गोहत्या रोकने की बात कह रहे हैं। इसीलिए दोषी बताए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रशासन की ओर से दी गई नोटिस के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पहली बार यहां नहीं आए हैं, सालों से मेला में आ रहे हैं। प्रशासन ने जब जमीन और सुविधा दी थी तब क्या सोचकर दी थी। वैसे तो हमारे यहां परंपरा नहीं है कि जो सुविधा दी जाए, उसे काम पूरा होने से पहले लिया जाए। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो सुविधा वापस ले ले। हम तो शिविर में रह ही नहीं रहे हैं। जो करना है करें, वक्तव्य वीर न बनें।

सीएम योगी ने दिया था ये बयान इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। साधु-सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं होती है। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कालनेमि होंगे जो धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है।