जिन्होंने सीएम योगी को चुनौती दी वह खुद मैदान छोड़ गए, मंत्री भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर तंज
यूपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। सपा सरकार के कार्यकाल में क्या होता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव का बयान उनकी पार्टी की स्थिति को खुद बयां कर रहा है। उन्होंने विपक्ष की हालिया रैली पर भी निशाना साधा।
मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता। यूपी की योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पिछले महीने अयोध्या से अखिलेश के चुनाव न लड़ने वाले बयान पर तंज कसा। मंत्री चौधरी ने कहा, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले अखिलेश यादव अब खुद मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान से ही सपा की प्रदेश में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बातें उन्होंने गुरुवार को अपने गृह जनपद मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं।
भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। सपा सरकार के कार्यकाल में क्या होता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव का बयान उनकी पार्टी की स्थिति को खुद बयां कर रहा है। उन्होंने विपक्ष की हालिया रैली पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष हताश और निराश है। इसी वजह से चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है।
लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को जनता सबक सिखाएगी
मंत्री ने कहा कि भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के साथ पदयात्रा निकाली है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने वालों को जनता फिर सबक सिखाएगी। वहीं, धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर उठे विवाद के सवाल पर उन्होंने इसे खेदजनक बताया। कहा कि वह धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनके बयान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
योगी को लेकर क्या बोले थे अखिलेश यादव
आठ अक्टूबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या गए थे। यहीं पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था, बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा, 'जब से हमने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, भाजपा लगातार सर्वे कर रही है और हर सर्वे में पीछे रही है। सुनने में आ रहा है कि उन्हें अयोध्या के लिए कोई नया प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं।' यादव ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा था कि जिन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर 'दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा', उनके लिए अयोध्या का मैदान खाली पड़ा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।